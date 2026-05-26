Pode começar a correr aos 40 anos? Especialista explica cuidados antes da Corrida do Sal Avaliação médica, fortalecimento muscular e adaptação gradual estão entre os cuidados recomendados antes dos primeiros quilômetros Hannah Franco 26.05.26 7h00 É seguro correr aos 40 anos? Veja dicas para participar da Corrida do Sal (Cristino Martins/O Liberal) Tem 40 anos e quer participar da Corrida do Sal? Você pode. Mas, antes de colocar o tênis e encarar os primeiros quilômetros, especialistas alertam para a importância de preparar o corpo e respeitar os limites físicos, principalmente para quem nunca praticou corrida ou está há muito tempo sedentário. Com a prova marcada para o dia 25 de julho, em Salinópolis, muitas pessoas têm buscado iniciar no esporte motivadas pelos percursos de 3 km e 7 km. Segundo profissionais da área, a corrida pode ser iniciada em qualquer fase da vida, desde que haja acompanhamento adequado e evolução gradual dos treinos. VEJA MAIS Grupos de corrida representam 40% dos inscritos nos eventos de rua, aponta pesquisa Equipe Papão Léguas vive a expectativa pela 17ª edição da Corrida do Sal Confira 5 dicas para começar a correr e se preparar para a Corrida do Sal Com percurso de 3 km, prova em Salinópolis é uma opção ideal para quem nunca correu e quer iniciar no esporte; veja como se preparar O professor de Educação Física e especialista em corrida de rua, Célio Lobato, explica que o primeiro passo deve ser uma avaliação médica, especialmente cardiológica. “Uma pessoa de 40 anos que não está fazendo atividade física não está preparada para uma atividade intensa. Não é seguro, não aconselho. A primeira coisa que tem que fazer é procurar fazer uma avaliação médica com um cardiologista”, orientou. De acordo com o especialista, quem deseja começar a correr precisa iniciar com caminhadas leves, trabalhando postura, respiração e pisada antes de avançar para trotes e corridas mais intensas. Vai começar a correr depois dos 40? Veja cuidados antes da Corrida do Sal. (Reprodução/celiolobato) “Hoje, é importante fazer uma avaliação física com um professor que entenda de corrida para elaborar o treinamento adequado, movimentos corretos de braço, respiração, pisada, postura da corrida através da caminhada, para posteriormente você começar a treinar”, explicou. Segundo ele, com frequência de treinos três vezes por semana, muitas pessoas conseguem alcançar os 3 km em cerca de três meses. O fortalecimento muscular também é apontado como etapa fundamental para evitar lesões causadas pelo impacto repetitivo da corrida. “A corrida é um esforço repetitivo e você pode se lesionar se não estiver com a musculatura e os tendões fortalecidos”, alertou. Corrida traz benefícios para corpo e mente Além da melhora no condicionamento físico, a prática regular da corrida também proporciona benefícios para a saúde mental e qualidade de vida. Entre os principais ganhos estão melhora do sono, redução do estresse, aumento da disposição e auxílio no emagrecimento. “Os benefícios são vários: baixa de peso, melhora do sono, melhora do seu bem-estar no dia a dia, você vai conseguir subir lances de escada melhor, melhor disposição para trabalhar, etc”, destacou Célio Lobato. Corrida do Sal 2026 As inscrições para a Corrida do Sal estão abertas e podem ser feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br. A prova marca o retorno de um dos eventos esportivos mais tradicionais do veraneio paraense e reunirá atletas e corredores amadores na orla de Salinópolis, em um percurso que combina atividade física e turismo em um dos destinos mais procurados do Estado. A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento. O projeto conta com patrocínio do Atacadão – Lugar de Comprar Barato e da GAV Resorts. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corrida do sal esporte saúde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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