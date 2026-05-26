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Grupos de corrida representam 40% dos inscritos nos eventos de rua, aponta pesquisa

Equipe Papão Léguas vive a expectativa pela 17ª edição da Corrida do Sal

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Corrida do Sal foi o assunto do videocast de O Liberal. (Foto: Reprodução | YouTube)

A quase dois meses da retomada da Corrida do Sal ao calendário de provas de rua do norte do Brasil, o evento já mobiliza os praticantes do esporte. A 17ª edição da prova acontece no dia 25 de julho em Salinas, na região nordeste do Pará, e deve atrair mais três participantes. 

A procura pelas inscrições vai ao encontro do novo modelo de prática esportiva do brasileiro. Uma pesquisa da Ticket Sports mostrou que em 2023 e 2024 houve um aumento no índice de jovens nos eventos de corrida de rua. O percentual desse público ultrapassou os 21% do total dos inscritos. 

Por conta disso, a procura por grupos que praticam a modalidade também aumentou. Em 2025, a Ticket Sports registrou 3.500 eventos de corrida de rua em todo o Brasil. Desses, 1.408 utilizaram o "módulo grupos" para potencializar e gerir as inscrições dos participantes. Em termos práticos, isso significa que a cada cinco eventos, dois tiveram essa opção de inscrição.

Em Belém, um dos principais é o Papão Léguas, equipe que usa o amor pelo Paysandu para ir além do futebol. O grupo é uma das assessorias - como são chamados estes grupos - que vai participar da 17ª edição da Corrida do Sal. 

"A gente não proíbe ninguém de participar, até porque na corrida de rua é muito diferente de estar em um estádio de futebol. Todos convivem bem. Às vezes quando estamos em uma corrida, as tendas (dos grupos de Remo e Paysandu) ficam uma ao lado da outra. Não tem aquela rivalidade", destacou Luciano Alma, criador da Papão Léguas, em entrevista ao videocast de O Liberal.

image Criador da Papão Léguas, Luciano Alma prepara o grupo para participar da Corrida do Sal em julho. (Foto: Reprodução | YouTube)

Segundo ele, a ideia de criar o grupo foi pensando na saúde e bem-estar. Luciano ressalta que a Papão Léguas é uma das poucas assessorias do estado onde não há cobrança de mensalidade para ser integrante. Além disso, ser Paysandu não é um requisito para participar dos treinos e competições com o grupo. 

"Não tem só bicolor (no grupo de corrida). O nosso treinamento é aberto. Somos uma das únicas assessorias (de corrida) que tu não tem mensalidade obrigatória. É um treino aberto. Muitas das vezes, as pessoas chegam sem camisa de time. É do Papão (o grupo), então se tu é remista não vai chegar com a camisa do time lá. Desde o início, o intuito era saúde e qualidade de vida. Se alguém chegar, vai vestir a nossa camisa, é óbvio, e não vai falar do rival", finalizou.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato; GAV Resorts - Férias do Seu Jeito; e Fibra - Uma Questão de Qualidade.

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