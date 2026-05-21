Confira 5 dicas para começar a correr e se preparar para a Corrida do Sal

Se você nunca correu e está pensando em dar os primeiros passos no esporte, a Corrida do Sal pode ser uma boa oportunidade para começar. A tradicional prova retorna ao calendário esportivo do Pará após sete anos e será realizada no dia 25 de julho, em Salinópolis, com percursos de 3 km e 7 km.

🏃 Para iniciantes, a distância de 3 km é uma alternativa acessível e permite vivenciar a experiência de uma corrida oficial sem a necessidade de um preparo avançado. Com organização e constância, é possível chegar à prova com mais segurança e confiança. Pensando nisso, separamos 5 dicas para você se preparar para a Corrida do Sal.

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1. Escolha uma meta possível

O primeiro passo para começar a correr é estabelecer um objetivo que esteja de acordo com o seu condicionamento físico atual. Em vez de pensar em grandes distâncias logo no início, o ideal é definir uma meta alcançável, que sirva como estímulo para criar uma rotina.

Participar de uma prova de 3 km é uma forma prática de manter a motivação e acompanhar a própria evolução. Ter uma data e um desafio definidos ajuda a transformar o treino em um compromisso e aumenta as chances de manter a constância.

2. Alterne caminhada e corrida

Nos primeiros treinos, não é necessário correr o tempo todo. Uma das estratégias mais recomendadas para iniciantes é alternar períodos de caminhada com trotes leves, permitindo que o organismo se acostume ao esforço físico de forma progressiva.

Essa adaptação gradual melhora o condicionamento cardiorrespiratório e fortalece músculos e articulações, reduzindo o risco de desconfortos e lesões. Com o passar das semanas, a tendência é que o tempo de corrida aumente naturalmente.

3. Priorize a regularidade

Mais importante do que velocidade ou intensidade é a frequência dos treinos. Para quem está começando, correr duas ou três vezes por semana já é suficiente para desenvolver resistência e ganhar segurança. A consistência permite que o corpo se adapte ao esforço e evolua de forma equilibrada.

Mesmo treinos curtos podem trazer resultados significativos quando são realizados de forma contínua e respeitando os períodos de descanso.

4. Aumente distância e intensidade aos poucos

Aumente distância e intensidade aos poucos para evitar lesões. (Igor Mota/O Liberal)

A evolução na corrida deve acontecer gradualmente. Tentar correr rápido demais ou aumentar a quilometragem em pouco tempo pode gerar dores e comprometer a continuidade dos treinos. Respeitar o próprio ritmo é fundamental para tornar a prática mais confortável e prazerosa.

🏁 Com paciência, o corredor ganha resistência, melhora o desempenho e chega à prova com mais confiança.

5. Conte com orientação profissional

O acompanhamento de profissionais especializados pode fazer diferença no desempenho e na prevenção de lesões. Um treinador ou assessoria esportiva ajuda a montar um plano de treinos adequado ao seu nível e aos seus objetivos.

Com orientação correta, o iniciante consegue evoluir de forma mais eficiente, entendendo melhor seus limites e aproveitando a experiência da corrida com mais tranquilidade.

Corrida do Sal 2026

As inscrições para a Corrida do Sal estão abertas e podem ser feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br. A prova marca o retorno de um dos eventos esportivos mais tradicionais do veraneio paraense e reunirá atletas e corredores amadores na orla de Salinópolis, em um percurso que combina atividade física e turismo em um dos destinos mais procurados do Estado.

A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento. O projeto conta com patrocínio do Atacadão – Lugar de Comprar Barato e da GAV Resorts.