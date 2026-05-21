Confira 5 dicas para começar a correr e se preparar para a Corrida do Sal Com percurso de 3 km, prova em Salinópolis é uma opção ideal para quem nunca correu e quer iniciar no esporte; veja como se preparar Hannah Franco 21.05.26 7h00 Nunca correu? Veja 5 dicas para se preparar para a Corrida do Sal (Marcelo Tavaes/Arquivo OLiberal) Se você nunca correu e está pensando em dar os primeiros passos no esporte, a Corrida do Sal pode ser uma boa oportunidade para começar. A tradicional prova retorna ao calendário esportivo do Pará após sete anos e será realizada no dia 25 de julho, em Salinópolis, com percursos de 3 km e 7 km. 🏃 Para iniciantes, a distância de 3 km é uma alternativa acessível e permite vivenciar a experiência de uma corrida oficial sem a necessidade de um preparo avançado. Com organização e constância, é possível chegar à prova com mais segurança e confiança. Pensando nisso, separamos 5 dicas para você se preparar para a Corrida do Sal. VEJA MAIS Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho. Corrida do Sal: veja o passo a passo de como se inscrever no circuito O evento ocorrerá no dia 25 de julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis 1. Escolha uma meta possível O primeiro passo para começar a correr é estabelecer um objetivo que esteja de acordo com o seu condicionamento físico atual. Em vez de pensar em grandes distâncias logo no início, o ideal é definir uma meta alcançável, que sirva como estímulo para criar uma rotina. Participar de uma prova de 3 km é uma forma prática de manter a motivação e acompanhar a própria evolução. Ter uma data e um desafio definidos ajuda a transformar o treino em um compromisso e aumenta as chances de manter a constância. 2. Alterne caminhada e corrida Nos primeiros treinos, não é necessário correr o tempo todo. Uma das estratégias mais recomendadas para iniciantes é alternar períodos de caminhada com trotes leves, permitindo que o organismo se acostume ao esforço físico de forma progressiva. Essa adaptação gradual melhora o condicionamento cardiorrespiratório e fortalece músculos e articulações, reduzindo o risco de desconfortos e lesões. Com o passar das semanas, a tendência é que o tempo de corrida aumente naturalmente. 3. Priorize a regularidade Mais importante do que velocidade ou intensidade é a frequência dos treinos. Para quem está começando, correr duas ou três vezes por semana já é suficiente para desenvolver resistência e ganhar segurança. A consistência permite que o corpo se adapte ao esforço e evolua de forma equilibrada. Mesmo treinos curtos podem trazer resultados significativos quando são realizados de forma contínua e respeitando os períodos de descanso. 4. Aumente distância e intensidade aos poucos Aumente distância e intensidade aos poucos para evitar lesões. (Igor Mota/O Liberal) A evolução na corrida deve acontecer gradualmente. Tentar correr rápido demais ou aumentar a quilometragem em pouco tempo pode gerar dores e comprometer a continuidade dos treinos. Respeitar o próprio ritmo é fundamental para tornar a prática mais confortável e prazerosa. 🏁 Com paciência, o corredor ganha resistência, melhora o desempenho e chega à prova com mais confiança. 5. Conte com orientação profissional O acompanhamento de profissionais especializados pode fazer diferença no desempenho e na prevenção de lesões. Um treinador ou assessoria esportiva ajuda a montar um plano de treinos adequado ao seu nível e aos seus objetivos. Com orientação correta, o iniciante consegue evoluir de forma mais eficiente, entendendo melhor seus limites e aproveitando a experiência da corrida com mais tranquilidade. Corrida do Sal 2026 As inscrições para a Corrida do Sal estão abertas e podem ser feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br. A prova marca o retorno de um dos eventos esportivos mais tradicionais do veraneio paraense e reunirá atletas e corredores amadores na orla de Salinópolis, em um percurso que combina atividade física e turismo em um dos destinos mais procurados do Estado. A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento. O projeto conta com patrocínio do Atacadão – Lugar de Comprar Barato e da GAV Resorts. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corrida do sal treino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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