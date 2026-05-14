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Corrida do Sal: veja o passo a passo de como se inscrever no circuito

O evento ocorrerá no dia 25 de julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis

Victoria Rodrigues
fonte

A Corrida do Sal retornará no dia 25 de julho de 2026. (Foto: Igor Motta/ O Liberal)

Faltando apenas cerca de dois meses para o retorno da "Corrida do Sal", as inscrições para a 17ª edição do evento ainda estão a todo vapor e continuam abertas desde o mês passado. Voltada aos amantes de esportes, a competição será realizada no dia 25 de julho e os participantes poderão escolher dois percursos: de 3 e 7 km, que serão percorridos na Orla do Maçarico que fica localizada em Salinópolis, no nordeste do Pará.

O retorno da Corrida do Sal

Após passar por um hiato de seis anos, a Corrida do Sal retornará às ruas de Salinópolis e a expectativa da organização do evento é que 3 mil corredores participem em 2026. A última edição da competição foi realizada em 2019, com a participação de mais de 1.500 atletas, mas teve que ser cancelada nos anos posteriores devido à pandemia de Covid -19, por esse motivo, o circuito retorna à cidade depois de sete anos.

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De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km.

Veja o preço dos kits disponíveis:

  • Kit Corrida: R$ 119,00 (2º lote);
  • Kit Corrida 60+: R$ 59,50;
  • Kit PCD: R$ 59,50;
  • Kit PCD (Visual): R$ 59,50;
  • Kit PCD (Cadeirantes): R$ 59,50.

Confira o passo a passo da inscrição no circuito:

  • Acesse o site "Central da Corrida";
  • Clique no botão  "inscreva-se";
  • Aperte para criar um cadastro no site;
  • Coloque o seu CPF, nome, categoria, número de celular e endereço;
  • Concorde com os termos de uso e política de privacidade;
  • Escreva o seu e-mail e crie uma senha;
  • Entre novamente com a senha criada no site;
  • Opte por um dos kits citados acima;
  • Ao final, escolha e efetue a opção de pagamento;
  • Pronto, você estará inscrito na Corrida do Sal!

Programe-se:

Corrida do Sal

Quando? 25 de julho (sábado), às 06h

Local: Orla do Maçarico (Salinópolis)

Mais informações: Central da Corrida.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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