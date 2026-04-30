Fluminense perde para Bolívar na altitude, é lanterna do Grupo C e se complica na Libertadores Estadão Conteúdo 30.04.26 21h28 A participação do Fluminense na Libertadores vai ganhando contornos dramáticos. Na altitude boliviana de La Paz, o time de Luís Zubeldía sucumbiu nos pouco mais de 3.600 metros acima do nível do mar e foi facilmente superado, ainda mais com a expulsão de Bernal no ínicio do segundo tempo, pelo Bolívar-BOL, por 2 a 0, nesta quinta-feira, e segue na lanterna, sem vencer nos três primeiros jogos do Grupo C da Libertadores. O brasileiro-boliviano Robson Matheus marcou os dois gols da partida. É verdade que os efeitos da altitude complicaram o jogo do Fluminense, que viu a estratégia ruir com pouco mais de cinco minutos de jogo, com Robson Matheus abrindo o placar. Pressionado pelos maus resultados, o time carioca seguiu apático e a situação piorou no segundo tempo, quando Bernal foi expulso por reclamação. Logo depois, Robson Matheus se tornou algoz ao marcar o segundo.Quando enfim finalizou a gol com Soteldo, o tento anulado por impedimento de Guga na origem da jogada, carimbando a noite ruim carioca na Bolívia. Depois do empate na estreia contra o La Guaira-VEN e a decepcionante virada sofrida para o Independiente Rivadavia-ARG, o Fluminense soma somente um ponto e precisa de uma reação imediata no returno, a começar na próxima quarta-feira, diante do líder da chave Independiente Rivadavia, na Argentina, para sonhar com uma vaga no mata-mata ou, pelo menos, ir para os playoffs da Sul-Americana. Por outro lado, o goleiro Fábio se tornou o jogador com mais jogos disputados na história da Libertadores, com 113 partidas no currículo. O arqueiro de 45 anos igualou o paraguaio Éver Almeida, ídolo do Olímpia e que também era goleiro. A tendência é que Fábio se isole no próximo duelo, diante do Independiente Rivadavia, na próxima quarta-feira, na Argentina. Pressionado pelos últimos resultados, o Fluminense iniciou a partida sendo encurralado pelo Bolívar. Com bom volume, envolveu a defesa carioca e abriu o placar com cinco minutos. Segredo cruzou rasteiro e Robson Matheus pegou de primeira, no contrapé de Fábio. O Fluminense era apático e abusava dos erros na saída de bola. Tentando acelerar as transições, acabava sendo vítima da altitude, com a bola ganhando velocidade. Tanto que o time brasileiro sequer finalizou a gol e só não sofreu pois o Bolívar diminuiu a intensidade e priorizou a posse da bola, a fim de minar os jogadores na parte física. A situação que já estava ruim, ganhou contornos piores, quando Bernal abusou da reclamação e levou o segundo amarelo, deixando o Fluminense com um a menos com três minutos da segunda etapa. Com um a menos, o Bolívar aproveitou a superioridade e foi questão de tempo para marcar o segundo. Em novo cruzamento, desta vez pelo alto, Robson Matheus entrou no meio da defesa e testou sem chances para Fábio, aos 16 minutos. Nem mesmo a entrada de John Kennedy deu um ânimo na equipe, que seguiu sem passar pelo meio de campo. Na reta final, o Bolívar até ensaiou uma pressão, em busca do terceiro, mas se deu por satisfeito com o resultado. No último lance, Soteldo até chegou a descontar o marcador, mas o gol foi anulado por impedimento, confirmando a noite ruim carioca na Bolívia. FICHA TÉCNICA BOLÍVAR 2 X 0 FLUMINENSE BOLÍVAR - Lampe; Luís Paz, Arreaga, Gariglio e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus (Ervin Vaca), John Garcia (Pato Rodríguez) e Melgar (Saavedra); Dorny Romero e Oyola (John Velásquez). Técnico: Vladimir Soria. FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Savarino (Alisson); Cannobio (Guilherme Arana), Serna (Soteldo) e Rodrigo Castillo (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldía. GOLS - Robson Matheus, aos seis minutos do primeiro tempo. Robson Matheus, aos 16 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Derlis López (PAR). CARTÕES AMARELOS - John Garcia, Justiniano, Bernal e Rodrigo Castillo. CARTÕES VERMELHOS - Bernal. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Bolivar Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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