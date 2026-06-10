Anitta e outros brasileiros farão parte da abertura da Copa do Mundo 2026: veja quem são!

Chegou o dia! Após quatro anos de espera, a Copa do Mundo 2026 iniciará nesta quinta-feira (11), com a 1ª rodada do grupo A, no estádio Azteca, na Cidade do México. Neste grande momento, o Brasil terá representantes dentro e fora de campo na abertura da Copa do Mundo de 2026.

No gramado, o destaque será para o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, responsável por comandar a partida inaugural entre México e África do Sul. A equipe de arbitragem também contará com os assistentes brasileiros Bruno Pires, de Goiás, e Bruno Boschilia, do Paraná.

Além da presença na arbitragem, o país também estará representado na cerimônia de abertura do torneio. A cantora Anitta foi confirmada como uma das principais atrações do evento que ocorrerá no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A Copa do Mundo de 2026 contará com três cerimônias de abertura, distribuídas entre os países-sede. Além de Anitta, a programação terá apresentações de artistas dos canadenses Alanis Morissette e Michael Bublé.

Após a cerimônia de abertura que iniciará às 16h (no horário de Brasília) com uma sequência de shows de artistas de diferentes países, haverá também a primeira partida oficial do evento esportivo entre a seleção anfitriã mexicana e a África do Sul.

Qual a data, horário e local do jogo entre México e África do Sul?

Data: 11 de junho de 2026

Horário: às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Azteca, na Cidade do México

VEJA MAIS

Onde assistir ao primeiro jogo da Copa do Mundo?

Na televisão: Globo, SBT, SporTV e N Sports;

No streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube)

Programação da abertura da Copa no México

A abertura da Copa do Mundo será realizada no dia 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, que fica localizado na Cidade do México. Mas além da cerimônia do México, a Copa do Mundo também contará com outros shows de abertura no Canadá e nos Estados Unidos (os outros países sede do evento em 2026), que estão previstos para acontecer nesta sexta (12), antes da estreia das seleções anfitriãs deste ano.

Veja a lista de atrações já confirmadas para o show de abertura no México:

J Balvin;

Maná;

Alejandro Fernández;

Belinda;

Danny Ocean;

Lila Downs;

Los Ángeles Azules;

Tyla.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)