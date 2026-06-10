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Copa do Mundo 2026: Fifa veta uso de vuvuzelas nos estádios; entenda o motivo

O código de conduta também estabelece a proibição de outros objetos considerados potenciais riscos à segurança.

Gabrielle Borges
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As vuvuzelas ganharam notoriedade mundial durante a Copa do Mundo de 2010 (Reprodução/Freepik)

As tradicionais vuvuzelas, que marcaram a atmosfera da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, não poderão ser utilizadas nos estádios durante o Mundial de 2026. A decisão foi anunciada pela Fifa como parte das regras de segurança e convivência que serão adotadas nas arenas da competição, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A medida integra o código de conduta divulgado pela entidade para as 16 cidades-sede do torneio e busca garantir maior conforto ao público, além de preservar a comunicação entre torcedores, equipes de segurança e organização dos eventos.

O que diz o código da FIFA?

Além das vuvuzelas, outros itens que produzem ruídos intensos também foram vetados. A lista inclui apitos, buzinas de ar comprimido e dispositivos sonoros considerados excessivamente barulhentos. Segundo a Fifa, esses objetos podem prejudicar a experiência dos espectadores e causar interferências durante as partidas.

A entidade esclarece que acessórios de pequeno porte seguirão permitidos, desde que não ultrapassem as dimensões máximas de 12 centímetros de altura, largura e profundidade e possam ser totalmente inspecionados pelas equipes de segurança nos acessos das arenas.

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O código de conduta também estabelece a proibição de outros objetos considerados potenciais riscos à segurança. Entre eles estão garrafas reutilizáveis e equipamentos capazes de emitir feixes de laser, frequentemente associados a incidentes durante eventos esportivos de grande porte. De acordo com a Fifa, torcedores que tentarem ingressar nos estádios com itens vetados poderão ter a entrada negada. Em casos de descumprimento das normas durante as partidas, a organização ainda prevê a retirada do espectador da arena.

Copa do Mundo de 2026 terá formato inédito

A próxima edição do Mundial será a maior da história da competição. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções participantes e será disputado em três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. A abertura está prevista para 11 de junho de 2026, enquanto a final será realizada em julho. A expectativa é de que milhões de torcedores acompanhem os jogos presencialmente nas 16 cidades escolhidas para receber as partidas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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