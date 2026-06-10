Copa do Mundo: vendas de TVs crescem 20% em Belém às vésperas da estreia do Brasil

A Copa do Mundo deve movimentar o varejo brasileiro nas próximas semanas, especialmente o setor de eletrônicos. Dados da consultoria NielsenIQ apontam que o torneio pode gerar um aumento entre 15% e 20% nas vendas de televisores no país. Já um levantamento do Sindivarejista estima crescimento entre 8,4% e 9,7% na comercialização desses aparelhos, percentual superior ao registrado durante a Copa de 2022, quando a alta foi de 6,2%.

Uma pesquisa do Instituto Fecomércio-DF reforça o cenário otimista. Segundo o levantamento, 85% dos lojistas estão mais confiantes no desempenho das vendas nesta edição do torneio do que em grandes eventos esportivos recentes. Entre os empresários consultados, 43% esperam crescimento entre 10% e 20% nas vendas, enquanto 34,6% projetam expansão superior a 20%.

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Em Belém, o aumento da procura por televisores já é percebido pelos comerciantes. O vendedor Welton Robson de Lima afirma que os modelos de telas maiores lideram a preferência dos consumidores.“A procura por televisões, principalmente as de telas maiores, tem sido muito grande. Todos os dias estamos registrando uma demanda acima da expectativa”, afirma.

Segundo ele, os aparelhos de 55 e 65 polegadas estão entre os mais procurados por quem pretende acompanhar os jogos com mais conforto. “O pessoal quer acompanhar os jogos da Copa com mais conforto e qualidade de imagem”, destaca.

(Igor Mota / O Liberal)

O movimento ganhou força nos dias que antecedem a estreia da Seleção Brasileira. “A maioria deixou para comprar mais perto da estreia, como o brasileiro costuma fazer. De sábado para cá, por exemplo, vendemos cerca de 30 televisões de grande porte”, relata.

Além dos televisores, outros produtos também têm apresentado crescimento nas vendas. “Muitas pessoas estão se preparando para receber familiares e amigos durante os jogos. O freezer acaba sendo útil para armazenar bebidas e alimentos para os encontros da Copa”, explica Welton. Segundo ele, a procura por estofados também aumentou, impulsionada pela realização de reuniões familiares para acompanhar as partidas.

Promoções e reforço de estoque

Para aproveitar o período, varejistas têm investido em campanhas promocionais e reforço dos estoques. Marcos Matos, gerente comercial de uma loja no bairro do Guamá, afirma que o crescimento nas vendas começou a ser percebido ainda em maio. “Comparado a um mês normal, a expectativa está muito alta. Desde maio já percebemos um efeito de crescimento nas vendas”, afirma.

Lojas têm apostado em campanha promocionais (Igor Mota / O Liberal)

Segundo ele, a expectativa é de que o movimento se intensifique durante junho e julho, período que coincide com as férias escolares e a continuidade da competição. Entre as estratégias adotadas pela empresa está uma campanha voltada para televisores de grandes dimensões. “A empresa preparou a campanha ‘Telas Gigantes’, com cupons de desconto para televisores de 65, 75, 85 e até 98 polegadas”, explica.

Além dos descontos, a rede também apostou em sorteios e promoções para atrair consumidores. De acordo com Matos, a resposta do público tem sido positiva. “Estamos investindo em descontos, premiações e no reforço do estoque de televisores de grandes dimensões. A empresa trabalha para evitar qualquer ruptura de estoque e atender à demanda durante a Copa do Mundo.”

O gerente afirma que a expectativa da rede é superar os resultados registrados na última edição do torneio. “A meta é superar em mais de 50% os resultados registrados no mesmo período da última Copa”, destaca.

Com a proximidade dos jogos, o setor aposta na combinação entre promoções, aumento da confiança dos consumidores e interesse por equipamentos de entretenimento para impulsionar as vendas ao longo das próximas semanas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia