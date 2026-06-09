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Economia

‘A Amazônia ainda não consome a Amazônia’: movimento quer fortalecer mercado local de moda

Iniciativa defende a valorização das marcas da região 

O Liberal
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Na próxima terça-feira (16), a moda autoral será o tema central do projeto Amazônia em Estilo que vai reunir estilistas e empreendedores em Belém (Foto: Divulgação)

‘A Amazônia ainda não consome a Amazônia’. Essa expressão sintetiza a motivação do movimento que quer fortalecer o mercado local de moda.O projeto lançado em Belém reúne empreendedores que defendem a valorização das marcas da região como estratégia para fortalecer os negócios, gerar renda e alavancar a economia criativa amazônica. 

De acordo com o movimento, a moda produzida na Amazônia tem conquistado espaço em eventos, vitrines e debates sobre sustentabilidade, “mas ainda enfrenta um desafio dentro da própria região: a dificuldade de transformar a visibilidade em consumo”, afirmam os empreendedores.

image Projeto Amazônia em Estilo será lançado em Belém na próxima terça-feira (16) para aproximar consumidores das marcas locais (Foto: Divulgação)

Para discutir esse cenário, em Belém, e aproximar consumidores das marcas locais, será lançado no próximo domingo (16 ) o projeto ‘Amazônia em Estilo’. "A Amazônia ainda não consome a Amazônia. Temos marcas produzindo com identidade, qualidade e propósito, mas muitas delas precisam buscar mercado em outros estados para sobreviver. O que queremos é criar uma cultura de consumo local", afirma Liliane Obando, idealizadora da ação e empresária.

Liliane é fundadora da Casa Circular. Ela afirma que a falta de um mercado consumidor consolidado na região impacta não apenas estilistas e empreendedores, mas toda uma cadeia produtiva ligada à moda amazônica. Muitas marcas trabalham com matérias-primas regionais, técnicas artesanais e parcerias com comunidades tradicionais, gerando renda para diversos setores da economia criativa.

image Liliane Obando, idealizadora da ação e empresária: "Temos marcas produzindo com identidade e qualidade, mas muitas precisam buscar mercado fora", diz ela. (Foto: Divulgação)

O Amazônia em Estilo,diz Liliane, surge justamente para aproximar criadores e consumidores, apresentando uma nova forma de enxergar a moda produzida na região. A proposta é mostrar que peças autorais amazônicas podem fazer parte do cotidiano, indo além das passarelas e dos eventos especializados.

"A moda amazônica não precisa estar apenas nas passarelas. Ela precisa estar no trabalho, nos encontros, nas viagens e na vida real", destaca a empresária. O evento, no próximo domingo, contará com uma curadoria de marcas de moda autoral amazônica contemporânea, além da participação da Lilia Lima Design, escolhida como "Marca em Foco" desta edição. A marca é reconhecida pelo uso de matérias-primas amazônicas e pela valorização de técnicas manuais em suas criações.

image Empreendedores defendem a valorização das marcas locais como estratégia para fortalecer os negócios e economia criativa amazônica (Foto: Divulgação)

A programação vai ter o workshop "Moda Amazônica & Estilo na Prática", ministrado pela especialista em estilo e comportamento Nathalia Iketani. A atividade abordará formas de incorporar a moda autoral amazônica ao dia a dia, valorizando identidade, consumo consciente e produção local. A expectativa é que o Amazônia em Estilo tenha novas edições ao longo do ano, e amplie o debate sobre consumo regional.

SERVIÇO:

Amazônia em Estilo

Data: 16 de junho

Horário: 17h às 21h

Local: Nuestro Lounge Bar – Rua Doutor Moraes, 70, bairro de Nazaré.

Informações: (91) 98273-1465

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