Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Vamos manter a urgência para que o projeto (6x1) seja tratado com prioridade, diz Paulo Pimenta

A Câmara já aprovou uma PEC, mas o texto ainda não foi aprovado pelo Senado

Estadão Conteúdo
fonte

Paulo Pimenta (Divulgação/instagram: @pimenta1307)

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), disse que o governo vai manter a urgência constitucional sobre o projeto de lei que estabelece o fim da escala 6x1. As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 9, ao sair da reunião do colégio de líderes da Câmara.

A manutenção da urgência se dá sobre um projeto de lei enviado pelo governo em abril. A Câmara já aprovou uma PEC, mas o texto ainda não foi aprovado pelo Senado.

"Por que eu retiraria?", indagou, ao ser questionado sobre por que o governo não vai retirar a urgência. "Vamos manter o projeto para que seja tratado com prioridade. Vamos aguardar."

Pimenta acrescentou: "Está trancando a pauta, mas vai haver um diálogo, vai ser analisado como é que o Senado vai evolui na discussão". Questionado se a manutenção da urgência tem ligação com a postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a PEC, Pimenta negou.

Porém, o líder do PSB, Jonas Donizette (SP), disse crer que o governo quer pressionar o Senado com o trancamento da pauta na Câmara por meio de um "fato político".

"Acho que o governo está mantendo (a urgência) porque quer fazer esse confronto da 6x1", declarou. "Acho que se o Senado acelerar a votação (da PEC), ele tira a urgência", continuou.

Donizette disse ainda: "Acho que ele (o governo) deve ter feito uma equação política e achado que é mais vantagem manter a pressão neste momento para votar a 6x1".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/PT/PRIORIDADE/PAULO PIMENTA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Copa em Bogotá, Colômbia

Camisa da seleção, preços altos e eleição: a realidade colombiana às vésperas da Copa do Mundo

Seleção colombiana chega ao torneio mundial cercada por expectativas

09.06.26 18h43

fim da escala 6x1

Vamos manter a urgência para que o projeto (6x1) seja tratado com prioridade, diz Paulo Pimenta

A Câmara já aprovou uma PEC, mas o texto ainda não foi aprovado pelo Senado

09.06.26 17h56

jornada e escala

Transportes: se preciso, faremos acordos com caminhoneiros na revisão da escala, diz ministro

Segundo ele, o transporte rodoviário de cargas possui legislação própria e, por isso, os motoristas profissionais não devem ser diretamente afetados pelas mudanças em discussão

09.06.26 15h24

diplomacia

EUA estão mais do que nunca abertos para capital do Brasil, diz cônsul Kevin Murakami

Ele pontuou que os empresários brasileiros compreenderam que precisam estabelecer negócios nos Estados Unidos para identificar melhor as oportunidades oferecidas pelo país

09.06.26 14h23

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

oportunidade

Museu Goeldi abre inscrições para vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.561

As oportunidades são para estudantes de gradução e pós-graduação

02.06.26 10h20

OURO NEGRO DA AMAZÔNIA

Caroço do açaí vira aposta da indústria no Pará para reduzir emissão de carbono

Biomassa amazônica começa a substituir combustíveis fósseis em caldeiras industriais e pode acelerar metas de descarbonização até 2030

07.06.26 7h30

BENEFÍCIO SOCIAL

Bolsa Família 2026: confira as datas de pagamento durante o mês de junho

Os valores serão disponibilizados aos beneficiários a partir do dia 17 deste mês

02.06.26 17h07

Turismo e Economia Sustentavél

Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

Evento do Governo do Pará destaca o turismo e as oportunidades de negócios de todas as regiões paraenses

08.06.26 19h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda