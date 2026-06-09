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Economia

Camisa da seleção, preços altos e eleição: a realidade colombiana às vésperas da Copa do Mundo

Seleção colombiana chega ao torneio mundial cercada por expectativas

Felipe Campos, direto de Bogotá | Especial para O Liberal
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Com o Mundial, a Colômbia vive uma atmosfera de constante celebração, mas também de polarização política pela cidade (Foto: Felipe Campos, direto de Bogotá)

A Colômbia vive um momento de ebulição política e esportiva. O país se aproxima de uma eleição presidencial que promete dividir opiniões e disputa mais uma Copa do Mundo.

Integrante do Grupo F do Mundial, ao lado de Portugal, Uzbequistão e República Democrática do Congo, a seleção colombiana chega ao torneio com expectativas, mas também desconfiança.

Em Bogotá, capital do país, o clima político lembra o ambiente de um clássico de futebol. Discussões entre apoiadores do governista Iván Cepeda e do oposicionista Abelardo de la Espriella, identificado com a direita, ocupam espaço similar ao das conversas sobre a Copa do Mundo.

image Bogotá respira o mundial de futebol e comércio e lojistas investem em produtos diversificados para os jogos (Foto: Felipe Campos, especial para O Liberal)

Camisa da Seleção vira símbolo de polarização

A polarização política reflete em símbolos nacionais, como a camisa da seleção colombiana. Nas ruas de Bogotá, diversas réplicas do uniforme oficial são comercializadas por valores entre 50 mil e 70 mil pesos colombianos.

Nas lojas autorizadas, o modelo oficial pode ser encontrado por até 360 mil pesos, valor que representa aproximadamente 20% do salário mínimo mensal do país. O preço elevado dificulta o acesso para muitos torcedores.

Além disso, a camisa passou a carregar significados além do futebol. Em meio ao ambiente político polarizado, o uniforme se tornou alvo de debates e associações ideológicas, gerando rejeição por parte de alguns setores da população.

Divisões sociais e desafios econômicos

A reportagem do Grupo Liberal conversou com os guias de turismo Nelson Zamora e Marcella Castellanos. Eles trabalham diariamente com visitantes estrangeiros e acompanham de perto as transformações da sociedade colombiana.

Segundo os guias, a política tem provocado divisões profundas entre amigos e familiares. Nem mesmo a proximidade da Copa do Mundo tem conseguido amenizar este cenário.

image Setor de alimentos e bebidas em Bogotá deve registrar um aquecimento significativo nesta Copa do Mundo (Foto: Fernando Campos, direto de Bogotá)

Para Marcella Castellanos, os principais desafios enfrentados pelo país são a segurança pública e a economia. Organizações criminosas ligadas ao narcotráfico ampliaram sua influência nos últimos anos, aumentando a sensação de insegurança em diferentes regiões da Colômbia.

A guia também destaca a dificuldade econômica. Com crescimento abaixo das expectativas e oportunidades limitadas em alguns setores, muitos colombianos buscam alternativas no exterior. Estados Unidos, Espanha e Polônia aparecem entre os destinos mais procurados.

Desconfiança na Copa do Mundo e calendário de jogos

Nelson Zamora faz uma avaliação semelhante em relação ao cenário nacional, mas direciona suas críticas ao futebol. Para ele, a Seleção Colombiana não transmite confiança suficiente para sonhar com uma campanha histórica na Copa do Mundo.

O guia de turismo acredita que a equipe comandada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo chega ao torneio em um momento de instabilidade. A equipe ainda busca convencer os próprios torcedores.

Resultados recentes contra seleções de maior tradição pesaram negativamente na percepção popular. As derrotas para França e Croácia aumentaram as dúvidas sobre a capacidade da Colômbia de competir com as principais candidatas ao título mundial.

Apesar das dúvidas, a expectativa pelo início da competição continua alta. A Colômbia estreia no Mundial em 17 de junho, diante do Uzbequistão. Na sequência, enfrenta a República Democrática do Congo em 23 de junho e encerra sua participação na fase de grupos contra Portugal, no dia 27 de junho.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

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