Quem são os brasileiros que jogam por outras seleções na Copa do Mundo

Jogadores com raízes brasileiras estão cada vez mais optando por defender outras seleções em Copas do Mundo. Entre os exemplos estão Maurício, que vestirá a camisa do Paraguai em 2026, e Matheus Nunes e Lucas Mendes, que representaram Portugal e Qatar, respectivamente, na edição de 2022. O atacante Edmílson Junior, de raízes brasileiras, também defende a seleção do Qatar.

Maurício escolhe o Paraguai após passagem por seleções de base do Brasil

Maurício Prado (Instagram @mauriciomp7)

O meio-campista Maurício, de 24 anos, atleta do Palmeiras, naturalizou-se paraguaio em fevereiro deste ano. A decisão contou com o apoio do companheiro de equipe Gustavo Gómez.

Apesar de ter jogado nas seleções de base do Brasil, Maurício optou por seguir as raízes de sua família paterna. Ele precisou de apenas dois amistosos com a seleção 'albirroja' para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026.

Sobre sua escolha, Maurício explicou: "Minha avó paterna era paraguaia. Meu pai nasceu no Brasil, mas passou infância e adolescência lá e teve de voltar ao Brasil para trabalhar".

Matheus Nunes recusa Brasil e disputa duas Copas por Portugal

Matheus Nunes (Instagram @matheusnunes73)

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e torcedor do Flamengo na infância, Matheus Nunes mudou-se para Portugal aos 12 anos e fixou residência no país. Atualmente, ele é jogador do Manchester City.

Em 2021, Matheus Nunes recusou a convocação da seleção brasileira feita pelo técnico Tite. Com a camisa de Portugal, ele jogou a Copa do Mundo de 2022 e se prepara para sua segunda participação em um Mundial pela seleção lusitana.

Lucas Mendes representa o Qatar após mais de uma década no país

Lucas Mendes (Instagram @lucas.mendes4)

O paranaense Lucas Mendes, de 35 anos, foi revelado pelo Coritiba antes de ser vendido ao Olympique de Marselha, na França, em 2012.

O zagueiro se transferiu para o Qatar em 2014, onde já soma mais de dez anos de permanência. Desde 2019, Lucas Mendes defende o Al-Wakrah, clube no qual é considerado um ídolo.

Ele encarou o processo de naturalização como algo natural, dada sua longa estadia. "Tanto tempo aqui no Catar já, desde 2014, então é algo que eu esperava, tinha essa expectativa, então fiquei muito realizado", declarou Lucas Mendes à ESPN, sobre sua naturalização e convocação para a seleção do Qatar.

Edmílson Junior, com DNA brasileiro, atua pelo Qatar

Edmílson Junior (Instagram @edmilsonjunior22)

Diferente dos outros atletas mencionados, Edmílson Junior não nasceu no Brasil, mas na Bélgica, enquanto seu pai, Edmílson Paulo da Silva — ex-jogador de Sport e Botafogo nos anos 1980 e 1990 — atuava pelo Standard Liège.

Atacante, Edmílson Junior defende o Al-Duhail desde 2018. Sua longa permanência no país árabe viabilizou o processo de sua naturalização catari.

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