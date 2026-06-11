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Polícia

Colisão entre caminhão e van é registrada na BR-010, em São Miguel do Guamá

As primeiras informações repassadas pela polícia indicam que houve uma colisão frontal entre os dois veículos

O Liberal
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Colisão entre caminhão e van é registrada na BR-010, em São Miguel do Guamá. (Reprodução/ redes sociais)

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma van foi registrado no início da noite desta quinta-feira (11), na BR-010, no município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense.

De acordo com informações preliminares repassadas pela polícia, a ocorrência segue em andamento e, até o momento, não há confirmação sobre o número de vítimas nem informações oficiais sobre mortos ou feridos.

As primeiras informações indicam que houve uma colisão frontal entre os dois veículos. As circunstâncias que provocaram o acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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