Motociclista morre após colidir contra carro no bairro Nova Conquista, em Tucuruí

Um motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após colidir com um carro na tarde deste sábado (13), no bairro Nova Conquista, em Tucuruí, no sudeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 13h.

A colisão foi registrada por câmeras de segurança da área. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o motociclista trafegava pela via e atingiu um Fusca que seguia por uma rua transversal.

No momento do acidente, não havia um fluxo grande de veículos e pedestres no trecho, como é possível observar no circuito de monitoramento interno. Não houve outras vítimas.

Pelas imagens, a motocicleta aparentava estar em alta velocidade no momento da batida. Com o impacto, o condutor foi arremessado e caiu a alguns metros do local da colisão. Já o Fusca subiu parte na calçada e ficou com a parte frontal danificada.

A porta direita do veículo, onde o motociclista se jogou, também ficou com danos aparentes. Até a publicação desta matéria, o proprietário do carro ainda não tinha sido identificado oficialmente.

O motociclista morreu ainda no local do acidente, de acordo com as primeiras informações. Algumas pessoas que estavam nas proximidades da batida ainda tentaram ajudar.

A Redação Integrada do Grupo Libeal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.