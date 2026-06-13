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Polícia

Motociclista morre após colidir contra carro no bairro Nova Conquista, em Tucuruí

O acidente ocorreu por volta das 13h e foi flagrado por câmeras de segurança do local

O Liberal
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Câmeras registraram acidente que terminou com morte de motociclista em Tucuruí (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após colidir com um carro na tarde deste sábado (13), no bairro Nova Conquista, em Tucuruí, no sudeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 13h.

A colisão foi registrada por câmeras de segurança da área. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o motociclista trafegava pela via e atingiu um Fusca que seguia por uma rua transversal.

No momento do acidente, não havia um fluxo grande de veículos e pedestres no trecho, como é possível observar no circuito de monitoramento interno. Não houve outras vítimas.

Pelas imagens, a motocicleta aparentava estar em alta velocidade no momento da batida. Com o impacto, o condutor foi arremessado e caiu a alguns metros do local da colisão. Já o Fusca subiu parte na calçada e ficou com a parte frontal danificada.

A porta direita do veículo, onde o motociclista se jogou, também ficou com danos aparentes. Até a publicação desta matéria, o proprietário do carro ainda não tinha sido identificado oficialmente. 

O motociclista morreu ainda no local do acidente, de acordo com as primeiras informações. Algumas pessoas que estavam nas proximidades da batida ainda tentaram ajudar. 

A Redação Integrada do Grupo Libeal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

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