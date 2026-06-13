Corpo de jovem desaparecida após afogamento é encontrado em Parauapebas neste sábado

O corpo de uma jovem de 21 anos, identificada como Hevily Araujo dos Santos, foi encontrado na manhã deste sábado (13), no bairro Santa Luzia, em Parauapebas. A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (12), após um possível afogamento nas proximidades da ponte de acesso ao lixão.

Durante as buscas, a jovem chegou a ser identificada como “Monique”, nome informado inicialmente às equipes de resgate, segundo o Correio de Carajás. No entanto, familiares reconheceram as roupas encontradas e confirmaram que se tratava de Hevily. Segundo relatos da família, ela havia saído de casa na quarta-feira (11), após uma discussão com o marido.

Sem conseguir contato com a jovem, o companheiro iniciou buscas por conta própria e, ao tomar conhecimento das informações divulgadas sobre o desaparecimento, foi até o local e confirmou a identidade da vítima, ainda conforme informações do portal Correio de Carajás.

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros desde a quinta-feira, após relatos de que a jovem havia desaparecido nas águas do rio. O corpo foi localizado na manhã seguinte, próximo à área onde ocorreu o desaparecimento.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.