Operação contra irregularidades de motociclistas apreende 87 veículos e prende 7 no sudeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 87 motocicletas e prendeu sete pessoas durante a operação “Duas Rodas”, deflagrada entre 21 e 24 de abril em Marabá e Novo repartimento, municípios no sudeste paraense. De acordo com a PRF, a ação teve o objetivo de reduzir a violência no trânsito e fiscalizar irregularidades envolvendo motocicletas, que, apesar da agilidade, apresentam altos índices de vulnerabilidade em acidentes graves e fatais.

Durante os quatro dias de operação em Marabá, as equipes fiscalizaram 182 motocicletas e 221 pessoas. A ação resultou no recolhimento de 87 veículos por irregularidades diversas e na lavratura de 220 autos de infração.

No combate ao crime, sete pessoas foram presas. Dessas, três por embriaguez ao volante. Além disso, dois veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados e outros dois por adulteração nos elementos identificadores.

Conforme a polícia, a ação também buscou ampliar a segurança viária por meio da fiscalização rigorosa de infrações praticadas por motociclistas. No estado, a iniciativa prioriza trechos críticos das rodovias federais, visando reduzir a sinistralidade e proteger os condutores de veículos de duas rodas.

Em 2025, a PRF recuperou 212 veículos roubados, dos quais 96 eram motocicletas. A Polícia Rodoviária Federal informou que, além do caráter fiscalizatório, a operação reforça a importância da prudência dos condutores para a construção de um trânsito mais seguro e humano.