O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ciclista fica ferido após ser atingido por carro no bairro da Pedreira, em Belém

O acidente ocorreu na avenida Pedro Miranda, no cruzamento com a travessa Villeta.

O Liberal
fonte

Ciclista fica ferido após ser atingido por carro no bairro da Pedreira, em Belém. (Foto: TV Liberal)

Um ciclista foi atingido por um carro de passeio na manhã desta quarta-feira (29), na avenida Pedro Miranda, no cruzamento com a travessa Villeta, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo as informações iniciais, o acidente ocorreu enquanto o ciclista trafegava pela ciclofaixa.

Tudo ocorreu por volta de 6h50. De acordo com as informações de testemunhas, o ciclista trafegava pela ciclofaixa na travessa Villeta, no sentido Pedreira - Sacramenta, quando foi atingido pelo veículo. Há, no entanto, versões divergentes sobre a dinâmica do acidente.

A condutora do carro relatou que levava os filhos para a escola e que o semáforo estaria aberto para ela no momento da travessia. Segundo o relato, ela não percebeu a aproximação do ciclista na ciclofaixa e acabou atingindo a vítima.

Já o ciclista, conforme testemunhas, afirmou que o sinal estava fechado para o carro e aberto para ele, o que indica um possível avanço de sinal. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas.

Com o impacto, o ciclista sofreu ferimentos pelo corpo, principalmente nas pernas, mas permaneceu consciente e conversando com pessoas que estavam no local enquanto aguardava atendimento médico.

Uma viatura da Polícia Penal que passava pela área no momento do acidente parou para prestar apoio. Os agentes auxiliaram no isolamento da via e no controle do trânsito, a fim de evitar novos acidentes, já que a vítima permaneceu deitada na pista.

O trânsito na região ficou lento, com parte da via interditada. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o atendimento e encaminhar o ciclista a uma unidade de saúde.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e Segbel, e aguarda o retorno.

