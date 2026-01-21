Mulher é morta pelo marido com tiros de espingarda em Trairão

Uma mulher identificada como Daniele Santos Spagnol foi assassinada a tiros na tarde de terça-feira (20), dentro da própria casa, no distrito de Caracol, no município de Trairão, no sudoeste do Pará. O crime foi registrado na comunidade Três Bueiros e teria sido presenciado pelos três filhos de Daniele. O principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu logo após o crime.

De acordo com informações iniciais, repassadas à polícia, uma funcionária da residência contou que o casal teria discutido na noite de segunda-feira (19), sem registros de agressões. Já por volta das 12h30 do dia seguinte, quando ambos se preparavam para sair para o trabalho, ela ouviu disparos vindos do interior do imóvel. Ao entrar, encontrou Daniele caída no sofá e os três filhos do casal, de 10, 9 e 6 anos, ao lado da vítima.

Segundo os relatos, o marido da vítima deixou o local com uma espingarda logo após efetuar os disparos. Moradores acionaram a ambulância da unidade de saúde da Vila Três Bueiros. Daniele foi encaminhada ao Hospital Municipal de Trairão, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Durante a perícia foram recolhidas duas cápsulas deflagradas de calibre .32. O Conselho Tutelar assumiu os procedimentos referentes às crianças. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Trairão, onde também foi confirmado que o suspeito possui um mandado de prisão em aberto por homicídio. Equipes policiais realizaram buscas na comunidade e em áreas próximas, porém o investigado ainda não foi encontrado. O caso permanece sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.