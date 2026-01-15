Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil é preso em Paragominas

A ação da Polícia Federal ocorreu nesta quinta-feira (15/1), durante a Operação Proteção

O Liberal
fonte

Suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil é preso em Paragominas. (Foto: PF / Ilustrativa)

Um homem suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em seu aparelho celular foi preso em flagrante em Paragominas, no sudeste do Pará. A ação ocorreu nesta quinta-feira (15/1), durante mais uma fase da Operação Proteção, deflagrada pela Polícia Federal. Outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em imóveis de investigados nos municípios de Vigia e Bragança, mas não houve prisões.

A operação da PF visa combater crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet. Durante as diligências, um suspeito acabou preso e o dispositivo dele foi apreendido para ser submetido à perícia técnica. A apuração permitirá a extração e análise detalhada dos arquivos encontrados.

Conforme a PF, o investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras condutas ilícitas que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.

A Polícia Federal reforça seu compromisso no enfrentamento a crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e destaca a importância da atuação preventiva das famílias. Orienta-se que pais e responsáveis mantenham um diálogo aberto com os jovens, acompanhem suas atividades tanto no ambiente virtual quanto no cotidiano, ofereçam instruções sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além de se manterem atentos a possíveis mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco. A presença, a informação e a orientação são fundamentais para a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

imagens de abuso sexual

suspeito de armazenar pornografia infantil
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é baleado em tentativa de homicídio em Altamira

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (14), no bairro São Domingos

15.01.26 11h08

COMBATE

Suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil é preso em Paragominas

A ação da Polícia Federal ocorreu nesta quinta-feira (15/1), durante a Operação Proteção

15.01.26 10h12

ACIDENTE

Acidente deixa motociclista ferido e gera congestionamento na Júlio César, em Belém

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve na rotatória da avenida para encaminhar a vítima a um hospital

15.01.26 9h59

ACIDENTE

Motociclista e passageiro morrem em acidente com caminhão em Santarém

O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (14), no bairro Diamantino

15.01.26 8h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Acidente deixa motociclista ferido e gera congestionamento na Júlio César, em Belém

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve na rotatória da avenida para encaminhar a vítima a um hospital

15.01.26 9h59

ACIDENTE

Motociclista e passageiro morrem em acidente com caminhão em Santarém

O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (14), no bairro Diamantino

15.01.26 8h47

POLÍCIA

Motocicleta furtada de vítima de acidente é recuperada em Marabá

Após a confirmação da irregularidade, a motocicleta foi encaminhada à Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá para os procedimentos legais

14.01.26 23h35

POLÍCIA

Operação prende suspeitos e apreende munições durante ação contra furto de gado no Marajó

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari e cumpriu 11 mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça

14.01.26 23h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda