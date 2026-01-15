Suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil é preso em Paragominas

Um homem suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em seu aparelho celular foi preso em flagrante em Paragominas, no sudeste do Pará. A ação ocorreu nesta quinta-feira (15/1), durante mais uma fase da Operação Proteção, deflagrada pela Polícia Federal. Outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em imóveis de investigados nos municípios de Vigia e Bragança, mas não houve prisões.

A operação da PF visa combater crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet. Durante as diligências, um suspeito acabou preso e o dispositivo dele foi apreendido para ser submetido à perícia técnica. A apuração permitirá a extração e análise detalhada dos arquivos encontrados.

Conforme a PF, o investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras condutas ilícitas que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.

A Polícia Federal reforça seu compromisso no enfrentamento a crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e destaca a importância da atuação preventiva das famílias. Orienta-se que pais e responsáveis mantenham um diálogo aberto com os jovens, acompanhem suas atividades tanto no ambiente virtual quanto no cotidiano, ofereçam instruções sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além de se manterem atentos a possíveis mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco. A presença, a informação e a orientação são fundamentais para a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes.