Suspeito é preso com mais de 21 quilos de maconha em cilindros de gás em Santarém

Mais de 21 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar em Santarém, no oeste do Pará, na segunda-feira (19). A droga estava escondida dentro de quatro cilindros de gás para aparelhos de ar-condicionado. O suspeito que estava em posse dos objetos foi detido pela PM. Conforme os agentes, o homem seguiria do estado do Amazonas até o Terminal Rodoviário de Santarém, por onde tentaria transportar uma quantidade expressiva de entorpecentes até Belém.

A ação para interceptar a droga foi realizada de maneira integrada entre militares do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), Comando de Policiamento Regional I (CPR I), 3° Batalhão (3° BPM) e 3° Batalhão de Missões Especiais (3° BME). A operação foi iniciada após o NRI transmitir informações de que um homem seguiria do estado do Amazonas até o Terminal Rodoviário de Santarém, por onde tentaria transportar os entorpecentes até a capital paraense.

Com as informações, militares do 3° BPM conseguiram localizar e interceptar o suspeito e constataram indícios de irregularidades em quatro cilindros de gás para aparelhos de ar-condicionado. A equipe solicitou o apoio do cão farejador K-9 ‘Tupã’ do 3° BME, que sinalizou a presença de entorpecentes dentro dos cilindros de gás.

Com quase todos os elementos do flagrante constatados, os militares conduziram o suspeito e o material para a delegacia, onde houve a confirmação da presença de drogas no interior dos cilindros. Foram encontrados cerca de 20 tabletes grandes de substância semelhante à maconha, totalizando 21,920 kg. Todo o material ilícito e o homem preso foram apresentados à autoridade policial civil.

“Permanecemos firmes no cumprimento da missão, fortalecendo a segurança pública e demonstrando que a integração da inteligência, união de esforços e comando estratégico são fatores cruciais no enfrentamento à criminalidade”, assegurou o coronel Aleixo, comandante do CPR I.