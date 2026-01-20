Capa Jornal Amazônia
Suspeito é preso com mais de 21 quilos de maconha em cilindros de gás em Santarém

Ação conjunta entre setores de inteligência e cães farejadores da PM interceptou o suspeito, que saiu do Amazonas com destino à capital paraense

O Liberal
fonte

Suspeito é preso com mais de 21 quilos de maconha em cilindros de gás em Santarém. (Foto: Agência Pará)

Mais de 21 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar em Santarém, no oeste do Pará, na segunda-feira (19). A droga estava escondida dentro de quatro cilindros de gás para aparelhos de ar-condicionado. O suspeito que estava em posse dos objetos foi detido pela PM. Conforme os agentes, o homem seguiria do estado do Amazonas até o Terminal Rodoviário de Santarém, por onde tentaria transportar uma quantidade expressiva de entorpecentes até Belém.

A ação para interceptar a droga foi realizada de maneira integrada entre militares do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), Comando de Policiamento Regional I (CPR I), 3° Batalhão (3° BPM) e 3° Batalhão de Missões Especiais (3° BME). A operação foi iniciada após o NRI transmitir informações de que um homem seguiria do estado do Amazonas até o Terminal Rodoviário de Santarém, por onde tentaria transportar os entorpecentes até a capital paraense.

Com as informações, militares do 3° BPM conseguiram localizar e interceptar o suspeito e constataram indícios de irregularidades em quatro cilindros de gás para aparelhos de ar-condicionado. A equipe solicitou o apoio do cão farejador K-9 ‘Tupã’ do 3° BME, que sinalizou a presença de entorpecentes dentro dos cilindros de gás.

Com quase todos os elementos do flagrante constatados, os militares conduziram o suspeito e o material para a delegacia, onde houve a confirmação da presença de drogas no interior dos cilindros. Foram encontrados cerca de 20 tabletes grandes de substância semelhante à maconha, totalizando 21,920 kg. Todo o material ilícito e o homem preso foram apresentados à autoridade policial civil.

“Permanecemos firmes no cumprimento da missão, fortalecendo a segurança pública e demonstrando que a integração da inteligência, união de esforços e comando estratégico são fatores cruciais no enfrentamento à criminalidade”, assegurou o coronel Aleixo, comandante do CPR I.

