'Guga Boy' é encontrado morto com tiros pelo corpo em área de mata no bairro do Bengui, em Belém

Um homem, que não teve o nome divulgado, conhecido pelo apelido “Guga Boy”, foi encontrado morto com disparos de fogo pelo corpo nesta quarta-feira (18/2) em uma área conhecida como Mata da Infraero, próximo a um igarapé, no bairro do Bengui, em Belém. Por enquanto, o caso segue um mistério.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. Pelas imagens, é possível ver a vítima morta, deitada de bruços, vestida com uma camisa e bermuda cinza. “'Tá' vendo aí? (...) No ‘coco’”, diz o cinegrafista amador, referindo-se aos disparos que teriam atingido a cabeça de “Guga Boy”.

Até agora, as autoridades tentam identificar a dinâmica do crime. As polícias Científica, Civil e Militar se deslocaram até a localização do cadáver. Nenhum suspeito foi identificado ou preso por participação na morte do homem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.