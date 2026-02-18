Motociclista morre após colisão com carro em Santarém

Wellington Kaike Bentes, de 20 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (18/2) na rua que dá acesso ao Residencial Buriti, nas proximidades da Avenida Fernando Guilhon, em Santarém, região oeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu com um carro.

Conforme o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Porém, Wellington morreu horas depois. Um outro homem ficou gravemente ferido e precisou ser levado ao Hospital Municipal. Ele se encontra em observação. Até agora, as autoridades não revelaram se ele estava na moto ou em outro veículo na hora da batida.

Ainda de acordo com O Impacto, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) informou que os envolvidos aparentavam sinais de embriaguez, inclusive havia caixas térmicas com bebidas alcoólicas no local da colisão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.