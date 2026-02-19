Corpo de homem é localizado boiando em rio de Moju

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Moju na manhã desta quinta-feira (19), na localidade de Bom Jardim, área rural do município de Moju. Até o momento, a vítima não teve a identidade oficialmente confirmada pelas autoridades, embora pessoas da região tenham informado que o cadáver é de um morador conhecido como Cleberson, que vivia em uma comunidade próxima.

Segundo relatos iniciais, ribeirinhos avistaram o corpo nas primeiras horas do dia e conseguiram levá-lo até a margem do rio. Ele foi localizado em um trecho conhecido como Médio Moju, que corta a comunidade. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e isolou a área. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local para realizar a retirada do cadáver do rio de forma adequada.

Após o resgate do rio, o cadáver foi levado até um porto da região, onde foi colocado sob responsabilidade da Polícia Científica, que realizou a remoção para o Instituto Médico Legal (IML). O corpo passará por perícias que irão ajudar a esclarecer as causas da morte.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da situação, nem se o corpo apresentava sinais aparentes de violência. A Polícia Civil deverá aguardar o resultado dos exames periciais para esclarecer o óbito e verificar se houve afogamento ou outro tipo de ocorrência criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.