Corpo de médico é encontrado em rio de Itupiranga após desaparecer em Marabá

O corpo do médico Arlen Martins Braga, que estava desaparecido desde a noite de terça-feira (17), foi localizado na manhã desta quinta-feira (19) no Rio Tocantins, em um trecho abaixo do município de Itupiranga. O ponto onde a vítima foi localizada morta fica entre a Praia da Rainha e a Vila Tauarizinho. Arlen sumiu no rio em Marabá, quando entrou na água para tentar resgatar uma lancha durante uma forte chuva que atingiu a região.

As buscas vinham sendo realizadas desde o desaparecimento, mobilizando familiares, amigos e equipes de resgate ao longo dos últimos dias. Quem encontrou o corpo foi o irmão da vítima, Sebastião Braga, que participava ativamente das diligências e percorria a área do rio na tentativa de localizar o médico.

Após ser retirado da água e levado até a margem, o corpo permaneceu no local aguardando a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, responsável pela remoção e pelos exames periciais. Ele será trasladado de helicóptero até Marabá. A operação será realizada pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que fará o transporte da área onde a vítima foi localizada até o Aeroporto João Corrêa da Rocha. Somente depois da conclusão dos procedimentos periciais, o corpo será liberado para o velório e o sepultamento.

De acordo com amigos próximos da família, o local da cerimônia de despedida ainda não havia sido definido. As informações deverão ser divulgadas assim que a decisão for tomada.

O desaparecimento e as buscas por Arlen Braga causaram grande comoção em Marabá, especialmente entre colegas de profissão, pacientes e amigos, que acompanharam com apreensão as atualizações sobre o caso nos últimos dias.