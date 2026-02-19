Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Evadido por mais de cinco anos é recapturado pela PC em Tracuateua

A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (18)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Um homem identificado como Júnior Rosa da Silva, que estava foragido do sistema prisional há mais de cinco anos, foi recapturado pela Delegacia da Polícia Civil de Tracuateua, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (18), na comunidade Santa Tereza, na área rural do município.

A diligência foi coordenada pela PC e contou com o apoio da Polícia Militar. Segundo as autoridades, o homem havia fugido de uma unidade do sistema penitenciário na Região Metropolitana de Belém e, desde então, era considerado foragido da Justiça.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma porção de entorpecente. Conforme a polícia, o suspeito já possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação e posse e porte ilegal de arma de fogo.

Após a recaptura, Júnior Rosa foi levado para a realização dos procedimentos cabíveis e deverá ser reconduzido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição do Judiciário para cumprimento da pena.

A Polícia Civil informou ainda que tem reforçado as operações de segurança em Tracuateua, com foco no enfrentamento à criminalidade, no monitoramento das ocorrências e na retirada de circulação de pessoas envolvidas em práticas ilícitas, buscando ampliar a sensação de segurança da população.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

evadido do sistema penal

polícia civil do pará
Polícia
.
