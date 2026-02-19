Capa Jornal Amazônia
Operação Carnaval: 13 acidentes e 2 mortes ocorreram nas rodovias federais do Pará, aponta PRF

Encerradas na quarta-feira (18), as ações focaram na fiscalização de ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade durante o feriado

Dilson Pimentel
fonte

Durante a operação, foram fiscalizados 5.067 veículos e 6.735 pessoas, informou a PRF (Foto: Divulgação | PRF do Pará)

Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas nas rodovias federais do Pará durante o período da Operação Carnaval 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Encerradas na quarta-feira (18), as ações nas rodovias federais do Estado focaram na fiscalização de ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade durante o feriado.

Durante os seis dias de fiscalização reforçada, a PRF registrou 13 sinistros de trânsito, dos quais 7 foram considerados graves. No total, duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas. A maioria das ocorrências teve como causa principal a reação tardia dos condutores. O balanço da PRF foi divulgado nesta quinta-feira (19).

De acordo com dados oficiais de segurança viária, foram fiscalizados 5.067 veículos e 6.735 pessoas. Também foram realizados 4.059 testes de alcoolemia (bafômetro), resultando em 127 condutores autuados: 22 por dirigir sob influência de álcool e 105 por recusa ao teste.

Outras infrações recorrentes foram: excesso de velocidade (678), ultrapassagens indevidas (371), falta do uso do cinto de segurança pelo condutor ou passageiro (210) e a ausência do uso de capacete (271).

Combate à criminalidade

No combate à criminalidade, 59 pessoas foram detidas, sendo 12 por crimes de trânsito (alcoolemia). Durante a operação, foram apreendidos 11,7 kg de skunk, duas armas de fogo e 37 munições. Além disso, sete veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados, informou, ainda, a PRF.

A Operação Carnaval 2026 marcou o encerramento da Operação Rodovida 2025/2026. Desde dezembro do ano passado, as instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) intensificaram a fiscalização e as ações de prevenção a sinistros, mortes e feridos em todo o país. Além do Carnaval, as atividades da Operação Rodovida abrangeram os feriados de Natal e Ano Novo.

 

 

Palavras-chave

resultado da operação carnaval 2026

13 acidentes e 2 mortes ocorreram nas rodovias federais do pará

jornal amazônia
Polícia
