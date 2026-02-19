'Estou bem', diz deputado federal Antônio Doido após capotamento de veículo

O deputado federal Antônio Doido (MDB) divulgou vídeo nas suas redes sociais para tranquilar e mostrar que está bem após acidente que sofreu em sua caminhonete na tarde desta quinta-feira (19). O acidente ocorreu por volta das 13h, na rodovia PA-324 nas proximidades do município de São João de Pirabas, no nordeste do Estado.

"Meus amigos e minhas amigas, estou aqui gravando esse vídeo para tranquilizar todos vocês. Dizer que eu estou bem, e toda a minha equipe. Deus no comando sempre. E vamos continuar firmes e fortes, trabalhando por todo o Pará. É só um susto, mas Deus está a frente de tudo", declarou o deputado em vídeo.

No momento do acidente, chovia bastante no momento do ocorrido, quando o veículo aquaplanou, de acordo com informações da assessoria do parlamentar. Não há detalhes sobre a velocidade que a caminhonete trafegava.

Na legenda, o parlamentar e sua equipe agradeceram as mensagens de carinho e informaram que ninguém se feriu, apenas danos materiais. "Quero agradecer a cada mensagem, ligação e demonstração de carinho. Isso nos fortalece ainda mais. Seguimos firmes, com fé, gratidão e ainda mais motivação para continuar trabalhando pela nossa gente", disse.