Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Estou bem', diz deputado federal Antônio Doido após capotamento de veículo

Caminhonete do parlamentar capotou na rodovia PA-324, em São João de Pirabas, no nordeste do Pará

O Liberal
fonte

Deputado federal Antônio Doido sofreu acidente de trânsito com capotamento no município de São João de Pirabas. (Reprodução redes sociais)

O deputado federal Antônio Doido (MDB) divulgou vídeo nas suas redes sociais para tranquilar e mostrar que está bem após acidente que sofreu em sua caminhonete na tarde desta quinta-feira (19). O acidente ocorreu por volta das 13h, na rodovia PA-324 nas proximidades do município de São João de Pirabas, no nordeste do Estado. 

"Meus amigos e minhas amigas, estou aqui gravando esse vídeo para tranquilizar todos vocês. Dizer que eu estou bem, e toda a minha equipe. Deus no comando sempre. E vamos continuar firmes e fortes, trabalhando por todo o Pará. É só um susto, mas Deus está a frente de tudo", declarou o deputado em vídeo.

No momento do acidente, chovia bastante no momento do ocorrido, quando o veículo aquaplanou, de acordo com informações da assessoria do parlamentar. Não há detalhes sobre a velocidade que a caminhonete trafegava.

Na legenda, o parlamentar e sua equipe agradeceram as mensagens de carinho e informaram que ninguém se feriu, apenas danos materiais. "Quero agradecer a cada mensagem, ligação e demonstração de carinho. Isso nos fortalece ainda mais. Seguimos firmes, com fé, gratidão e ainda mais motivação para continuar trabalhando pela nossa gente", disse. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

deputado federal Antônio Doido (MDB)

capotamento

acidente de trânsito com deputado paraense
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PREVENTIVA

Justiça decreta prisão de mulher acusada de aplicar golpes na venda de passagens aéreas em Castanhal

De acordo com a decisão judicial, a acusada é considerada foragida, após não ter sido localizada nos endereços indicados por ela nos autos do processo

19.02.26 17h25

POLÍCIA

Colisão entre carros termina com morte de motorista na BR-230, em Marabá

As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério. A Polícia Civil deve investigar o caso

19.02.26 17h15

POLÍCIA

Homem é condenado a 16 anos de prisão por atear fogo na própria companheira em Ananindeua

De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), no dia do crime, o réu chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com a mulher, que não quis sair para um bar com ele

19.02.26 17h01

POLÍCIA

Pitbull que vivia em situação precária é resgatado no bairro da Terra Firme, em Belém

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19/2) e foi feita em conjunto pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e a Polícia Militar

19.02.26 15h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; polícia investiga latrocínio

A vítima morta dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18)

19.02.26 11h08

ASSALTO

Família tem casa invadida e é assaltada por trio armado na Pedreira, em Belém

O caso foi registrado por câmeras na tarde de terça-feira (17)

19.02.26 12h51

susto!

Caminhonete com deputado paraense capota em rodovia nas proximidades de Pirabas

Apesar do susto, apenas danos materiais foram registrados. Nenhum dos ocupantes ficou ferido

19.02.26 15h50

LOCALIZADO

Corpo de médico é encontrado em rio de Itupiranga após desaparecer em Marabá

A vítima não foi mais vista após entrar no Rio Tocantins para tentar resgatar uma lancha, na noite de terça-feira (17)

19.02.26 9h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda