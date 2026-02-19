Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre carros termina com morte de motorista na BR-230, em Marabá

As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério. A Polícia Civil deve investigar o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o corpo da vítima coberto por um pano preto e um carro destruído logo atrás. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Um homem, de nome não divulgado, morreu após colisão entre dois carros no início da tarde de quinta-feira (19/2) na BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. A batida envolveu um Hyundai Creta e um Fiat Palio, cujo condutor não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério.

De acordo com o Correio de Carajás, com o impacto, os carros saíram da pista e caíram em uma área de vegetação às margens da rodovia. O Fiat Palio bateu em um poste com fios de alta tensão e pegou fogo, sendo completamente consumido pelas chamas.

O sinistro ocorreu entre o 1º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva (GAC) e o 52º Batalhão de Infantaria de Selva (52 BIS). O trecho foi interditado por várias horas, gerando congestionamento em pleno horário de pico. Ainda segundo o Correio de Carajás, muitos condutores, que trafegavam nos dois sentidos, usaram como rota alternativa uma estrada de chão que dá acesso ao Bairro Delta Park.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para controlar a situação e eliminar os riscos no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na ocorrência.

O motorista do Creta não se feriu. Ele conversou com o Correio e disse que seguia sentido Cidade Jardim/Km 6, enquanto o Palio viajava em sentido contrário e o condutor tentou forçar a ultrapassagem, ocasionando a colisão lateral e jogando ambos os carros para fora da pista, um na margem direita, outro na esquerda. Apenas a perícia da PRF pode indicar oficialmente o que aconteceu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

colisão entre carros

termina com morte

motorista na br-230

marabá

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PREVENTIVA

Justiça decreta prisão de mulher acusada de aplicar golpes na venda de passagens aéreas em Castanhal

De acordo com a decisão judicial, a acusada é considerada foragida, após não ter sido localizada nos endereços indicados por ela nos autos do processo

19.02.26 17h25

POLÍCIA

Colisão entre carros termina com morte de motorista na BR-230, em Marabá

As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério. A Polícia Civil deve investigar o caso

19.02.26 17h15

POLÍCIA

Homem é condenado a 16 anos de prisão por atear fogo na própria companheira em Ananindeua

De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), no dia do crime, o réu chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com a mulher, que não quis sair para um bar com ele

19.02.26 17h01

POLÍCIA

Pitbull que vivia em situação precária é resgatado no bairro da Terra Firme, em Belém

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19/2) e foi feita em conjunto pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e a Polícia Militar

19.02.26 15h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; polícia investiga latrocínio

A vítima morta dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18)

19.02.26 11h08

ASSALTO

Família tem casa invadida e é assaltada por trio armado na Pedreira, em Belém

O caso foi registrado por câmeras na tarde de terça-feira (17)

19.02.26 12h51

LOCALIZADO

Corpo de médico é encontrado em rio de Itupiranga após desaparecer em Marabá

A vítima não foi mais vista após entrar no Rio Tocantins para tentar resgatar uma lancha, na noite de terça-feira (17)

19.02.26 9h37

susto!

Caminhonete com deputado paraense capota em rodovia nas proximidades de Pirabas

Apesar do susto, apenas danos materiais foram registrados. Nenhum dos ocupantes ficou ferido

19.02.26 15h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda