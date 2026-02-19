Colisão entre carros termina com morte de motorista na BR-230, em Marabá

Um homem, de nome não divulgado, morreu após colisão entre dois carros no início da tarde de quinta-feira (19/2) na BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. A batida envolveu um Hyundai Creta e um Fiat Palio, cujo condutor não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério.

De acordo com o Correio de Carajás, com o impacto, os carros saíram da pista e caíram em uma área de vegetação às margens da rodovia. O Fiat Palio bateu em um poste com fios de alta tensão e pegou fogo, sendo completamente consumido pelas chamas.

O sinistro ocorreu entre o 1º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva (GAC) e o 52º Batalhão de Infantaria de Selva (52 BIS). O trecho foi interditado por várias horas, gerando congestionamento em pleno horário de pico. Ainda segundo o Correio de Carajás, muitos condutores, que trafegavam nos dois sentidos, usaram como rota alternativa uma estrada de chão que dá acesso ao Bairro Delta Park.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para controlar a situação e eliminar os riscos no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na ocorrência.

O motorista do Creta não se feriu. Ele conversou com o Correio e disse que seguia sentido Cidade Jardim/Km 6, enquanto o Palio viajava em sentido contrário e o condutor tentou forçar a ultrapassagem, ocasionando a colisão lateral e jogando ambos os carros para fora da pista, um na margem direita, outro na esquerda. Apenas a perícia da PRF pode indicar oficialmente o que aconteceu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.