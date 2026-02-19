Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Justiça decreta prisão de mulher acusada de aplicar golpes na venda de passagens aéreas em Castanhal

De acordo com a decisão judicial, a acusada é considerada foragida, após não ter sido localizada nos endereços indicados por ela nos autos do processo

O Liberal
fonte

Justiça decreta prisão de mulher acusada de aplicar golpes na venda de passagens aéreas em Castanhal. (Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da 1ª Vara Criminal de Castanhal, decretou a prisão preventiva de Maria Izabel Souza e Silva. A decisão foi proferida no último dia 3 pelo juiz Daniel Bezerra Montenegro Girão. Em buscas realizadas pela reportagem no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), é possível verificar que o mandado de prisão consta como “pendente de cumprimento”. As investigações apontam que a mulher aplicava golpes envolvendo a venda de passagens aéreas, em Castanhal, no nordeste paraense.

image A foto mostra Maria Izabel Souza e Silva, que está foragida da Justiça Paraense. (Reprodução/ redes sociais)

De acordo com a decisão judicial, a acusada é considerada foragida, após não ter sido localizada nos endereços indicados por ela nos autos do processo. O tribunal destaca que a situação evidencia ausência de disposição para colaborar com a Justiça, o que, segundo o entendimento adotado, prejudica o curso da instrução processual.

O magistrado ressalta ainda que a fuga da acusada pode, por si só, justificar a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento já consolidado pelos tribunais superiores. A decisão menciona que estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ao fundamentar a medida, o juiz aponta a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Com base nesses elementos, foi decretada a prisão preventiva da acusada, com determinação para expedição e cadastramento do mandado no sistema do BNMP.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

golpes

passagens aéreas

castanhal

foragida da justiça
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PREVENTIVA

Justiça decreta prisão de mulher acusada de aplicar golpes na venda de passagens aéreas em Castanhal

De acordo com a decisão judicial, a acusada é considerada foragida, após não ter sido localizada nos endereços indicados por ela nos autos do processo

19.02.26 17h25

POLÍCIA

Colisão entre carros termina com morte de motorista na BR-230, em Marabá

As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério. A Polícia Civil deve investigar o caso

19.02.26 17h15

POLÍCIA

Homem é condenado a 16 anos de prisão por atear fogo na própria companheira em Ananindeua

De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), no dia do crime, o réu chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com a mulher, que não quis sair para um bar com ele

19.02.26 17h01

POLÍCIA

Pitbull que vivia em situação precária é resgatado no bairro da Terra Firme, em Belém

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19/2) e foi feita em conjunto pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e a Polícia Militar

19.02.26 15h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; polícia investiga latrocínio

A vítima morta dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18)

19.02.26 11h08

ASSALTO

Família tem casa invadida e é assaltada por trio armado na Pedreira, em Belém

O caso foi registrado por câmeras na tarde de terça-feira (17)

19.02.26 12h51

LOCALIZADO

Corpo de médico é encontrado em rio de Itupiranga após desaparecer em Marabá

A vítima não foi mais vista após entrar no Rio Tocantins para tentar resgatar uma lancha, na noite de terça-feira (17)

19.02.26 9h37

susto!

Caminhonete com deputado paraense capota em rodovia nas proximidades de Pirabas

Apesar do susto, apenas danos materiais foram registrados. Nenhum dos ocupantes ficou ferido

19.02.26 15h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda