Justiça decreta prisão de mulher acusada de aplicar golpes na venda de passagens aéreas em Castanhal

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da 1ª Vara Criminal de Castanhal, decretou a prisão preventiva de Maria Izabel Souza e Silva. A decisão foi proferida no último dia 3 pelo juiz Daniel Bezerra Montenegro Girão. Em buscas realizadas pela reportagem no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), é possível verificar que o mandado de prisão consta como “pendente de cumprimento”. As investigações apontam que a mulher aplicava golpes envolvendo a venda de passagens aéreas, em Castanhal, no nordeste paraense.

A foto mostra Maria Izabel Souza e Silva, que está foragida da Justiça Paraense. (Reprodução/ redes sociais)

De acordo com a decisão judicial, a acusada é considerada foragida, após não ter sido localizada nos endereços indicados por ela nos autos do processo. O tribunal destaca que a situação evidencia ausência de disposição para colaborar com a Justiça, o que, segundo o entendimento adotado, prejudica o curso da instrução processual.

O magistrado ressalta ainda que a fuga da acusada pode, por si só, justificar a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento já consolidado pelos tribunais superiores. A decisão menciona que estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ao fundamentar a medida, o juiz aponta a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Com base nesses elementos, foi decretada a prisão preventiva da acusada, com determinação para expedição e cadastramento do mandado no sistema do BNMP.