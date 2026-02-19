Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Pitbull que vivia em situação precária é resgatado no bairro da Terra Firme, em Belém

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19/2) e foi feita em conjunto pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e a Polícia Militar

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o cachorro resgatado (à esquerda) e o local onde ele vivia (à direita). (Foto: Divulgação | CDDA)

Um cachorro da raça pitbull foi resgatado pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), juntamente com a Polícia Militar, nesta quinta-feira (19/2) no bairro da Terra Firme, em Belém. Segundo a CDDA, o animal vivia em área insalubre, em meio a fezes e urina e alimentação precária.

No Instagram, a Comissão publicou um vídeo de duas pessoas interagindo com o animal, que está dentro do imóvel e tenta sair. Pelas imagens, é possível ver uma mulher fazendo carinho em uma das patas do pitbull. “Uma maldade com o bichinho. Quero sair, titia. Nessas condições que ele fica”, diz a cinegrafista amadora.

Ainda de acordo com a CDDA, o animal já tem novo tutor que vai acolher sob adoção responsável. A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o assunto. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Proteção Animal investiga o caso. "Uma equipe compareceu ao local para apurar a denúncia e aguarda o resultado do laudo pericial para a finalização do inquérito", comunicou a instituição.

Em caso de ocorrência de maus-tratos, denúncias podem ser feitas pelo canal 181. Se o caso for de urgência, a PM pode ser acionada pelo número 190. A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais orienta que é importante colher provas do crime com fotos, vídeos e testemunhas.

Polícia
