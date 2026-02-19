Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Caminhonete com deputado paraense capota em rodovia nas proximidades de Pirabas

Apesar do susto, apenas danos materiais foram registrados. Nenhum dos ocupantes ficou ferido

O Liberal
fonte

Caminhonete com deputado paraense capota em rodovia nas proximidades de São João de Pirabas. (Reprodução)

O deputado federal paraense Antônio Doido (MDB) se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (19), por volta das 13h, na rodovia PA-324 nas proximidades do município de São João de Pirabas, no nordeste do Estado. Chovia bastante no momento do ocorrido, quando o veículo aquaplanou, de acordo com informações da assessoria do parlamentar. Não há detalhes sobre a velocidade que a caminhonete trafegava.

Ainda conforme a assessoria, Doido e a equipe dele retornavam de uma agenda oficial em Quatipuru quando a caminhonete em que estava saiu da pista e foi parar no meio do mato, às margens da estrada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo fora da rodovia e algumas pessoas ao redor tentando ajudar.

O carro era conduzido por um motorista, que não teve a identidade divulgada. No veículo também estava uma assessora do deputado.

Apesar do susto, apenas danos materiais foram registrados. Nenhum dos ocupantes ficou ferido. Segundo a assessoria do parlamentar, ninguém precisou receber atendimento médico.

Caminhonete com deputado paraense capota em rodovia nas proximidades de Pirabas
Polícia
