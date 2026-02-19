Homem é condenado a 16 anos de prisão por atear fogo na própria companheira em Ananindeua

Manoel Siqueira Nunes, que está foragido, foi condenado nesta quinta-feira (19/2) a 16 anos de prisão em regime inicial fechado por atear fogo na própria companheira, Oliene Nunes da Silva. O crime ocorreu na casa da vítima no dia 8 de dezembro de 2011, em Ananindeua, na Grande Belém. O julgamento ocorreu no 1º Tribunal do Júri da Capital.

A vítima relatou que mantinha um relacionamento há cerca de um ano com o réu. De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), no dia do crime, Manoel chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com a mulher, que não quis sair para um bar com ele.

Oliene mandou que o réu saísse da casa e disse que levaria o celular que havia comprado. Ainda conforme o TJPA, diante da discussão, a mulher tentou arrancar o aparelho telefônico que estava na mão do companheiro. Foi quando ele pegou um álcool e ateou fogo nela com um isqueiro que estava sobre a geladeira.

VEJA MAIS

Em chamas, a vítima gritou por ajuda. Os vizinhos arrombaram a porta e prestaram socorro a Oliene. Após o crime, o réu fugiu.

O Tribunal de Justiça do Pará informou que, por maioria, os jurados reconheceram que o réu foi autor do crime de homicídio "que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade", condenando-o por tentativa de homicídio (à época do crime não havia a previsão do feminicídio).

A pena aplicada ao réu totalizou 16 anos de prisão em regime inicial fechado. O juiz determinou na sentença a expedição da prisão para cumprimento imediato da condenação.