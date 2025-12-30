Capa Jornal Amazônia
Homem é preso por atear fogo na companheira após discussão

Ao menos duas pessoas presenciaram o crime

Estadão Conteúdo
Mulher foi internada em estado grave após queimaduras (Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 29, em Cubatão, litoral paulista, após atear fogo na companheira. A vítima, de 28 anos, teve queimaduras de terceiro grau em 75% do corpo; ele foi autuado por tentativa de feminicídio. Segundo a polícia, o crime teria acontecido após uma discussão por ciúmes.

A ocorrência foi registrada durante a madrugada no bairro Jardim Nova República. Após voltarem de uma adega, a mulher iniciou uma discussão com o companheiro, que se intensificou, e jogou álcool sobre as roupas dele. O homem então tomou o frasco das mãos da parceira, despejou o líquido sobre ela e, com um fósforo, ateou fogo na vítima, que permanece em estado crítico no Pronto-Socorro Central de Cubatão.

Ao menos duas pessoas presenciaram o crime. As testemunhas tentaram apagar as chamas do corpo da jovem com água e posteriormente a levaram para um hospital.

Horas depois da vítima dar entrada na unidade de saúde, o homem "compareceu à delegacia acompanhado de uma testemunha, tentando justificar sua conduta", informou a polícia em nota.

"Diante da gravidade extrema, o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante e representou pela conversão da prisão em preventiva, garantindo que o acusado permaneça à disposição da Justiça", completou.

