Polícia

Polícia

Suspeito de atear fogo na companheira e filha em Salinópolis é transferido para presídio

Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e permanecerá preso, à disposição da Justiça

O Liberal
fonte

Edson Vales Coelho foi preso em flagrante na manhã deste domingo (28), suspeito de tentar matar a companheira ao atear fogo no interior da residência do casal, em Salinópolis, no nordeste do Pará (Foto: Divulgação/Agência Pará)

O homem que foi preso por atear fogo na ex-companheira e na filha dela enquanto dormiam, em Salinópolis, no nordeste paraense, já está em uma unidade prisional. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (29), pela Polícia Civil. "O suspeito recebeu alta médica e foi encaminhado ao Sistema Penitenciário", informou, em nota, a instituição.

Edson Vales Coelho foi preso em flagrante na manhã deste domingo (28), suspeito de tentar matar a companheira ao atear fogo no interior da residência do casal. O crime, investigado como tentativa de feminicídio, ocorreu por volta das 7 horas, no bairro Atlântico II, e foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades do imóvel.

As imagens mostram o momento em que o suspeito deixa o local correndo. Pelo áudio da gravação, é possível ouvir o grito de uma criança. Vizinhos perceberam a situação e correram para ajudar as vítimas. Um deles conseguiu retirar um lençol em chamas da residência e jogá-lo no meio da rua, evitando que o fogo se espalhasse. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atacada no contexto de violência doméstica e familiar, na presença dos filhos. Uma das crianças acabou atingida pelas chamas e sofreu queimaduras. A mulher e os filhos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Após o crime, o suspeito fugiu de Salinópolis em uma motocicleta. A partir de denúncias feitas por vizinhos e do rastreamento do veículo utilizado na fuga, a Polícia Civil iniciou diligências com apoio da Polícia Militar, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Rodoviária Federal, o homem foi localizado no município de Santa Izabel do Pará, na Grande Belém, após troca de informações entre as forças de segurança.

Segundo a polícia, ao perceber que seria abordado, o suspeito teria jogado a motocicleta contra uma viatura da PM. Ele ficou ferido, sofreu uma fratura no joelho e precisou ser socorrido, sendo encaminhado ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Após receber atendimento médico, ele recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de feminicídio, crime previsto no artigo 121-A do Código Penal, e foi apresentado na Delegacia de Salinópolis. Depois, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. As perícias técnicas foram requisitadas no local do crime. A motivação do ataque ainda está sendo investigada.

.
