Homem é preso por transportar 260 tabletes de drogas escondidos em pneus de caminhão em Icoaraci

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (28/10) por transportar 260 tabletes de drogas que estavam escondidos dentro dos pneus de um caminhão-trator, em um porto localizado no distrito de Icoaraci, em Belém. A prisão fez parte de uma ação conjunta entre as polícias Civil e Rodoviária Federal, além da Receita Federal.

A operação foi deflagrada após troca de informações e monitoramento integrado entre os órgãos de segurança, que investigavam carregamentos de entorpecentes vindos do Amazonas com destino ao Pará. As investigações apontaram que duas carretas haviam saído de Manaus em uma balsa transportando drogas para a capital paraense.

Durante as diligências, foi constatado o envolvimento de dois homens na atividade criminosa. Com o apoio da PRF, que tem experiência na identificação de compartimentos ocultos, as equipes realizaram uma inspeção detalhada nos veículos com o auxílio de um cão farejador.

Nos pneus de uma das carretas, os policiais encontraram 260 tabletes de drogas semelhantes à maconha do tipo skunk e MDMA, um tipo de droga sintética. O caminhão era conduzido por um dos suspeitos previamente identificados. No outro veículo, dirigido pelo segundo investigado, nada de ilícito foi encontrado.

O motorista flagrado com o entorpecente foi preso em flagrante e levado para a sede da Denarc, onde foi lavrado o procedimento cabível. O material apreendido foi lacrado e encaminhado à Polícia Científica para a perícia técnica.

O delegado Davi Cordeiro, titular da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), destacou a importância da integração entre as forças de segurança. “O resultado desta operação é fruto do trabalho conjunto entre as instituições, com troca de informações e monitoramento contínuo. Essa parceria tem sido fundamental para interceptar carregamentos de drogas que entram no Estado e fortalecer o combate ao tráfico interestadual”, afirmou.

Após os procedimentos necessários, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.