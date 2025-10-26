Capa Jornal Amazônia
Polícia

Condutor e passageiro de moto sofrem fraturas após colisão com carro em Santarém

Acidente ocorreu na noite de sábado (25), os dois ocupantes da motocicleta foram atendidos e encaminhados para o hospital

O Liberal
fonte

Carro e motocicleta colidiram em um grave acidente em Santarém, na noite de sábado (25). (Reprodução redes sociais)

Um carro e uma motocicleta colidiram na noite deste sábado (25), na travessa 1, do bairro Nova República, no município de Santarém, na região Oeste do Pará. O condutor e o passageiro da moto, que era um idoso, precisaram ser atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital.

De acordo com informações preliminares da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), o condutor da motocicleta trafegava pela Rua A e teria invadido a preferencial do carro de passeio, que vinha pela travessa 1, resultando na colisão.

Os dois ocupantes da moto foram jogados com força ao chão. Eles foram levados para o hospital com suspeitas de fraturas. As vítimas estavam conscientes e orientadas durante o socorro, segundo informações do portal Giro Notícias Santarém.

"Falamos com o condutor do veículo. Ele vinha na travessa 1 e o condutor da motocicleta vinha na rua B. Agora nós vamos no Hospital falar com uma das partes envolvidas, porque quando nós chegamos o Samu já estava levando ele. Nós vamos para o hospital também para ouvir a versão dele", explicou a agente Rodrigues, que atendeu a ocorrência.

Os agentes pegaram ainda os dados do condutor do carro, que estava totalmente regular. Já a moto não  tinha placa ou registro nos órgãos de trânsito. Esse foi o segundo acidente envolvendo motociclistas registrado na noite de sábado (25), em Santarém.

Palavras-chave

polícia

acidente de trânsito

Santarém

colisão de moto e carro
Polícia
