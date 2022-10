Criminosos fingem ser policiais civis e fazem família de refém em Santarém

Uma família do bairro da Interventoria, em Santarém, no oeste do Pará, foi feita de refém e teve pertences e dinheiro roubados por quatro criminosos, que vestiam trajes semelhantes aos de agentes da Polícia Civil. Eles invadiram a casa alegando uma suposta apreensão de drogas. O caso ocorreu na terça-feira (4).

VEJA MAIS

De acordo com o delegado Germano do Vale, diretor da 16ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, os acusados usavam camisa preta, colete e estavam armados. “Foi subtraído um cordão de ouro, uma caixa de munições - uma vez que o proprietário da residência tinha registro de uma arma de fogo, recentemente vendida, mas ainda ficou com a munição -, além de uma importância de mais de mil reais”, disse.

A ação durou cerca de meia-hora.

Ainda segundo o delegado, a vítima registrou a ocorrência e as investigações para identificar os suspeitos já iniciaram. Os criminosos seguem foragidos, mas o carro utilizado por eles na ação já foi localizado.

"Foi acionada a Polícia Militar, que realizou as primeiras incursões. Foram repassadas também todas as informações pra Polícia Civil, que por meio da Chefia de Operações e Delegacia de Roubos também realizou algumas incursões, mas não obtivemos êxito”, concluiu o agente da PC.