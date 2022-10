Polícia atira em criminoso e recupera veículos roubados após tentativa de sequestro na Cabanagem

Uma tentativa de sequestro terminou com um criminoso baleado em troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (3), no bairro da Cabanagem, em Belém. O grupo roubou dois veículos e fez uma pessoa de refém.

Após o confronto com os políciais do 24º Batalhão de Polícia Militar, eles conseguiram fugir com a vítima, mas abandonaram o refém e os carros na avenida Mario Covas, nas proximidades do conjunto Jardim Europa, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), os veículos e a pessoa feita de refém foram levados para a Delegacia da Cabanagem. A polícia faz buscas para identificar os suspeitos.