Para manter casamento, homem se suja de sangue e forja sequestro; confira

Na última segunda-feira (30/05), um caso chamou a atenção das autoridades de segurança e repercutiu na cidade de Boituva, no interior de São Paulo. Um homem de 47 anos foi preso após se sujar com o próprio sangue e forjar seu sequestro. O objetivo era deter o divórcio e comover a esposa. Com informações do portal G1.

Ele saiu de casa no domingo (29/05) e a esposa recebeu mensagens pelo WhatsApp no dia seguinte. Na conversa, uma pessoa dizia que ia matar o homem. Assustada, a mulher procurou a delegacia e a polícia iniciou as investigações.

O homem foi encontrado no acostamento de uma estrada com as roupas sujas de sangue e se queixando de dores. Ele contou que tinha passado a noite amarrado em uma árvore, mas teria conseguido fugir.

Porém, o homem não manteve a história por muito tempo e, ao chegar no local do suposto crime, confessou que utilizou agulhas e seringas para sujar as próprias roupas com sangue, comover a esposa e impedir a separação. Por conta da farsa, ele vai responder por “comunicação falsa de crime”.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)