Homem tenta sequestrar adolescente e mata namorado que lutou para defendê-la

Um homem de 36 anos matou um adolescente de 15 anos que tentou defender a namorada, de 17, de um sequestro. De acordo com informações relatadas pela vítima, ela estava saindo da escola, em Belo Horizonte, quando foi abordada pelo acusado que tentou colocá-la a força em um carro. Ao reagir, ela foi baleada. O adolescente, que foi identificado como namorado dela, ao tentar impedir a violência, foi morto pelo homem. As informações são do Bhaz.

Os disparos acertaram a clavícula esquerda do garoto. A bala acabou se alojando no coração e, por isso, ele não resistiu. Já a menina sofreu quatro perfurações, sendo duas nas nádegas e duas no lado esquerdo do tórax. Ela foi submetida a uma cirurgia e está internada no Hospital João XVIII.

Antes da cirurgia, a vítima ainda prestou depoimento à polícia e disse reconhecer o acusado. De acordo com ela, trata-se de um homem que já a estuprou anteriormente. Ela ainda garantiu ter prints e fotos dele. Todo o material foi disponibilizado para a polícia. A avó dela, no entanto, disse que entrou em contato com o suspeito, mas que ele negou o crime.

O carro usado pelo criminoso foi identificado e tem queixa de furto e roubo. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.