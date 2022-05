Acusado de roubo e estupro no Parque do Utinga tem habeas corpus negado

O pedido de habeas corpus em favor de Jeovan Moraes da Silva, em prisão preventiva desde 31 de janeiro deste ano por crime de roubo majorado e estupro contra quatro mulheres, em datas diferentes, no Parque Estadual do Utinga, foi negado pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O feito foi apreciado durante sessão ordinária transmitida por videoconferência na última segunda-feira (9), presidida pelo desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

A defesa do réu apresentou, entre outros argumentos para o pedido de revogação da prisão preventiva (que poderia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão), que Jeovan Moraes da Silva se encontrava constrangido ilegalmente pela não realização da audiência de custódia, por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema. No entanto, desembargadores e desembargadoras presentes na Seção de Direito Penal acompanharam à unanimidade o voto do relator do processo, desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

O relator, primeiramente, destacou que “a inexistência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada à inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão”.

Como explicou em sua decisão o desembargador relator, “quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe à análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o decisum, ressaltando que se encontra presente o periculum libertatis, tornando-se necessária a segregação cautelar do paciente para preservação da ordem pública e por conveniência a instrução processual, em razão da gravidade em concreto do delito dos delitos de roubo majorado e estupro”.

Investidas

De acordo com o que consta nos autos, em 12 de outubro e 21 de novembro de 2021, por volta das 10h30 e 15h15, respectivamente, no Parque Estadual do Utinga, na avenida João Paulo II, no bairro Curió Utinga, em Belém, o réu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cometeu os crimes de roubo majorado e estupro em desfavor de quatro vítimas. Como informa O TJPA, por meio de escuta especializada, duas das vítimas, de forma uníssona, narraram que, em 12 de outubro de 2021, estavam caminhando em uma trilha dentro do Parque do Utinga, quando foram surpreendidas pelo réu. Ele surgiu de dentro do mato portando uma arma de fogo e uma faca, subtraindo das vítimas dois aparelhos celulares, vales digitais, dinheiro e a mochila de uma delas.

Como informa o TJPA, com a arma em punho, o réu ainda começou a beijar forçadamente e de forma lasciva uma vítima, bem como também apalpou seus seios, nádegas e órgão genital. Da mesma forma, o coacto empreendeu o ato libidinoso em relação à segunda vítima, de modo que ficava alternando a empreitada criminosa de estupro entre elas. Não satisfeito, o réu supostamente tentou forçar as vítimas a entrarem na floresta. Elas, porém, ficaram desesperadas e imploraram para que não fizesse nada, dizendo que havia policiais por perto e que os mesmos não demorariam a passar pelo local. Diante disso, o réu se evadiu.

Mais denúncias

Após a grande repercussão na mídia dos crimes ocorridos em 12 de outubro de 2021, como relata o TJPA, outras duas vítimas tomaram conhecimento dos autos e compareceram à Delegacia Especializada de Violência Contra a Mulher (Deam) para comunicar que também foram roubadas pelo coacto e da mesma forma constrangidas a permitir a prática de atos libidinosos.

"De forma coesa, as duas vítimas narraram que, no dia 21 de novembro de 2021, estavam caminhando pelo mesmo parque, quando foram abordadas pelo réu, que estava portando uma arma de fogo e um facão. Ele também roubou os aparelhos celulares das vítimas e um cordão. Na ocasião, o réu apalpou os seios, as nádegas e o órgão genital da vítima de uma das vítimas, além de puxar a parte da frente de sua calça para olhar seu órgão genital. Da mesma forma, foi em direção à outra vítima, com o mesmo comportamento criminoso. Ele também teria tentado forçá-las a entrar na floresta, ameaçando-as de morte. Porém, algumas pessoas se aproximaram do local, o que fez o réu fugisse do local", informa o TJPA.

Todas as quatro vítimas descreveram com precisão a fisionomia do réu à autoridade policial e, sem hesitação e com convicção, o reconheceram como o autor dos crimes descritos.