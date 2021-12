Polícia investiga casos de violência sexual dentro do Parque do Utinga, em Belém

Denúncias de violência sexual ocorridas dentro do Parque do Utinga, em Belém, estão sendo investigadas pela Polícia Civil, por meio Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), sob comando da delegada Janice Maia, titullar da Deam. Mulheres procuraram o órgão para relatar que foram atacadas e vítimas de abuso sexual dentro das dependências da unidade ambiental, no bairro do Curió-Utinga.

Segundo a PC, um suspeito já foi identificado após diligências investigadas. O homem, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, foi conduzido à uma unidade policial, onde prestou depoimento. O órgão informou ainda que "aguarda decisão sobre medidas cautelares solicitadas ao Poder Judiciário".

Não há detalhes de quantas mulheres registram boletins de ocorrência sobre o crime e nem de que maneira os abusadores agiram dentro do Utinga. O caso segue sob investigação da Deam.

Acionado pela reportagem, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), que gerencia o Parque do Utinga, limitou-se a dizer que colabora com as investigações.

Vale lembrar que casos de furtos e roubos já foram denunciados anteriormente por frequentadores do local. Em abril deste ano, dois assaltos foram denunciados em pouco menos de uma semana. Em um dos casos, os saíram de dentro de uma área de mata para atacar as vítimas.

Em outra ocorrência, quatro bandidos armados com pedaços de pau roubaram três mulheres que estavam fazendo um ensaio fotográfico no local.