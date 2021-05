'Saíram de dentro do mato', relata frequentadora assaltada dentro do Parque do Utinga

Procurado como forma de lazer, ambiente para prática de esportes e de reconexão com a natureza, o Parque Estadual do Utinga vem enfrentando dificuldades na manutenção da segurança dos frequentadores. Na quinta-feira (27), o relato de uma advogada que foi assaltada dentro da unidade repercutiu nas redes sociais. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na Polícia Civil.

Segundo Yanê Amoras Lima, o crime ocorreu pela manhã. Ela caminhava com uma amiga, a também advogada Ana Beatriz Gonçalves, e chegou ao local antes das 8h. As duas foram abordadas por volta das 10h30, quando estavam retornando à entrada do parque. "Não tava tão vazio o parque, tinha gente, mas chegou um momento em que Eu e a minha amiga ficamos sozinhas, as pessoas estavam muito à frente, e quem tava atrás, estava muito atrás. Só que a gente não se importou", lembra.

Foi nesse momento em que as duas amigas estavam relativamente mais vulneráveis que dois adolescentes aproveitaram para agir. "Eles deviam ter menos de 18 anos. Saíram do meio do mato, e pediram pra passar. Eu tinha uma braçadeira cinza, aí ele veio direto pra mim. A gente acha que eles já estavam olhando a gente há um tempo. E aí quando eu entendi que era um assalto, eu tentei olhar pra trás pra ver se tinha alguém próximo, quando eu vi que não tinha ninguém, a minha amiga disse: 'entrega'", detalhou a advogada.

A extensão de quase 14 m², que torna difícil o monitoramento por parte dos agentes de segurança, em uma área cercada de mata, facilitou a ação dos suspeitos, que fugiram em seguida pelo mesmo caminho, por onde vieram.

Yanê conta que um outro frequentador, desta vez em uma bicicleta, viu a cena. O rapaz teria tentado alcançar os envolvidos, mas os dois foram mais rápidos e já haviam desaparecido. O ciclista ajudou Yanê a chegar até o início do Parque, onde a vítima encontrou três policiais militares.

"Um dos PMs disse pra gente ir logo atrás dos assaltantes. Eles pediram pra gente mostrar onde era a entrada do mato. Quando eu mostrei onde era, ele disse que eles provavelmente desceram pro rio, porque dava de encontro ao rio o caminho. Eu tentei rastrear meu celular mas não tava pegando sinal. A gente entrou pela mata de moto, fizemos todo o percurso, mas não encontramos ninguém. Aí eu usei o telefone deles pra ligar pra casa, fiz o BO e liguei pra rastrear meu celular", detalha.

Segundo ela, a última localização do aparelho indicou, às 11h30, uma área próxima a do Utinga, em um caminho de terra, chamado Estrada da Fazenda Velha. Os assaltantes levaram o celular de Yanê, dois cartões de crédito, a carteira de motorista e a chave da casa da vítima.

Segundo ela, depois do relato que fez nas redes sociais, várias outros frequentadores apontaram que o local vem ficando arriscado. "Várias pessoas disseram que tá aumentando o número de roubos no Utinga, principalmente em dia de semana, e bem cedo também aos finais de semana. Eu não sei se os dois estavam armados, mas acho que se fosse um grupo de homens eles não iriam abordar, como abordaram nós duas", avalia.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e aguarda posicionamento.