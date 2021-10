'Você vai ser roubado': moradores do Curió-Utinga amanhecem com mensagens ameaçadoras em seus carros

Moradores da passagem Ana Deusa, no bairro Curió-Utinga acordaram assustados com um episódio inusitado e preocupante na manhã desta quinta-feira, 21. Vários carros da rua amanheceram com mensagens coladas em seus para-brisas, assim como as residências. Em vários bilhetes, eram exibidas xingamentos, palavrões e ameaças como: você vai ser roubado.

Os moradores da viela não quiseram se identificar, com medo de mais exposição, mas confirmaram que vários automóveis estacionados na frente da casa de seus donos foram alvo das mensagens ameaçadoras. Em um vídeo, gravado pela câmera de um estabelecimento comercial no final da rua, é possível ver que as mensagens foram deixadas por volta de meia-noite de hoje.

Rua fica próxima ao Parque Estadual do Utinga (Caio Oliveira)

“Nos carros da rua, deixaram as ‘você vai ser roubado’. Nas casas, deixaram xingamentos”, desse uma moradora, que pediu para não ser identificada, mas mostrou um bilhete com a mensagem “vai te f*der”. Dois homens e uma mulher seriam os autores dos bilhetes. A mulher foi quem parou, escreveu e colou os bilhetes nos veículos. Pelo menos dez carros amanheceram com as mensagens.

O clima na rua é de medo indignação para aqueles que se sentem prestes a serem roubados, como avisam os bilhetes ameaçadores. Já outros moradores creem que se trata de uma brincadeira de mau gosto, e dizem que, se identificarem os autores, devem fazer justiça com as próprias mãos. "Se eu pegar quem fez isso, aí vai ser problema", diz um outro morador que foi "intimado" pelos bilhetes.

A reportagem entrou em contato com a Polícia para saber se já há conhecimento do caso e aguarda retorno.