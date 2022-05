Homem é preso por suspeita de estuprar sobrinho em matadouro de gado no Pará

A Polícia Civil de Rurópolis prendeu um homem de 32 anos suspeito de estuprar o sobrinho de 14 anos em um matadouro de gado, no ramal do quilômetro 70 da comunidade de Divinópolis, em Rurópolis, no sudoeste paraense. A prisão ocorreu, no final da tarde de segunda-feira (9), durante a operação “Uncle”. As informações são do site O Impacto.

Policiais civis realizaram diligências ao longo da BR-163 até encontrar o suspeito em um bar na comunidade do Tambos, a cinco quilômetros da sede do município. O suspeito não resistiu à prisão e foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis ao crime de estupro de vulnerável.

As informações são de que no domingo, 1º de maio, por volta das 21h30, o homem saiu de moto na companhia do sobrinho. Quando a irmã do suspeito e mãe da vítima questionou aonde eles iriam, o suspeito afirmou que os dois iriam “bem ali”, sem dizer exatamente o lugar.

De acordo com a polícia, após cerca de uma hora, o tio deixou o adolescente em casa e em seguida foi para um bar. O adolescente contou à irmã que o tio praticou sexo oral e ainda tentou penetrar quando o levou para o matadouro. A mãe tomou conhecimento da situação e expulsou o irmão de casa, e depois registrou boletim de ocorrência.

Segundo informou o delegado Ariosnaldo Vital Filho, o adolescente passou por escuta especializada e em seguida foi conduzido ao exame sexológico.