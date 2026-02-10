Capa Jornal Amazônia
Bairros e conjuntos de Belém terão abastecimento de água suspenso nesta terça (10); saiba quais

Interrupção ocorre para manutenção emergencial e segue até a manhã de quarta (11)

Hannah Franco
fonte

A Estação de Água Bruta (EAB) do Bolonha. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Moradores de alguns bairros de Belém devem ficar atentos à interrupção no abastecimento de água a partir desta terça-feira (10). A Águas do Pará informou que realizará uma manutenção emergencial para interligação da rede de água da capital, o que vai exigir a suspensão temporária do serviço.

De acordo com a concessionária, a intervenção começa às 20h desta terça-feira (10) e tem previsão de conclusão às 6h da manhã de quarta-feira (11). Após esse período, o sistema entrará em processo de recuperação gradual, com normalização do abastecimento ao longo do dia.

Bairros afetados

Segundo a empresa, os bairros que terão o fornecimento de água interrompido são:

  • Pedreira
  • Telégrafo
  • Sacramenta
  • Miramar
  • Parte do Marco
  • Parte do Barreiro

Também serão afatados os seguintes conjuntos na capital paraense:

  • Paraíso dos Pássaros
  • Providência
  • Promorar

Em nota, a Águas do Pará informou que a manutenção faz parte de um conjunto de melhorias operacionais no sistema de abastecimento. A ação visa ampliar o fornecimento de água, beneficiando mais de 50 mil moradores do bairro do Barreiro. Durante o serviço, também será realizado o reparo de um vazamento na rede.

“Para a realização das melhorias, será necessária a interrupção temporária do fornecimento de água em alguns bairros. Após a conclusão dos serviços, o sistema iniciará o processo de recuperação gradual do abastecimento”, informou a concessionária.

Orientações aos moradores

A empresa orienta que os moradores das áreas afetadas façam uso consciente da água durante o período da manutenção. A concessionária destaca ainda que o sistema de abastecimento herdado é antigo e vem passando por um processo de recuperação e modernização da infraestrutura, com intervenções estruturais necessárias.

A Águas do Pará informou que segue à disposição da população e que as demandas podem ser registradas pelos canais oficiais de atendimento:

  • 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)
  • Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS
