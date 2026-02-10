Bairros e conjuntos de Belém terão abastecimento de água suspenso nesta terça (10); saiba quais
Interrupção ocorre para manutenção emergencial e segue até a manhã de quarta (11)
Moradores de alguns bairros de Belém devem ficar atentos à interrupção no abastecimento de água a partir desta terça-feira (10). A Águas do Pará informou que realizará uma manutenção emergencial para interligação da rede de água da capital, o que vai exigir a suspensão temporária do serviço.
De acordo com a concessionária, a intervenção começa às 20h desta terça-feira (10) e tem previsão de conclusão às 6h da manhã de quarta-feira (11). Após esse período, o sistema entrará em processo de recuperação gradual, com normalização do abastecimento ao longo do dia.
Bairros afetados
Segundo a empresa, os bairros que terão o fornecimento de água interrompido são:
- Pedreira
- Telégrafo
- Sacramenta
- Miramar
- Parte do Marco
- Parte do Barreiro
Também serão afatados os seguintes conjuntos na capital paraense:
- Paraíso dos Pássaros
- Providência
- Promorar
Em nota, a Águas do Pará informou que a manutenção faz parte de um conjunto de melhorias operacionais no sistema de abastecimento. A ação visa ampliar o fornecimento de água, beneficiando mais de 50 mil moradores do bairro do Barreiro. Durante o serviço, também será realizado o reparo de um vazamento na rede.
“Para a realização das melhorias, será necessária a interrupção temporária do fornecimento de água em alguns bairros. Após a conclusão dos serviços, o sistema iniciará o processo de recuperação gradual do abastecimento”, informou a concessionária.
Orientações aos moradores
A empresa orienta que os moradores das áreas afetadas façam uso consciente da água durante o período da manutenção. A concessionária destaca ainda que o sistema de abastecimento herdado é antigo e vem passando por um processo de recuperação e modernização da infraestrutura, com intervenções estruturais necessárias.
A Águas do Pará informou que segue à disposição da população e que as demandas podem ser registradas pelos canais oficiais de atendimento:
- 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)
- Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS
