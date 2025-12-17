Capa Jornal Amazônia
Em visita ao Grupo Liberal, Águas do Pará apresenta ações e expansão do saneamento no Estado

A concessionária começou a operar em 1º de setembro deste ano e, atualmente, atende 37 cidades do interior do Pará

Dilson Pimentel
fonte

A imagem mostra o diretor-presidente da Águas do Pará, André Facó (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O fortalecimento da relação institucional entre as entidades e a discussão de novos formatos de comunicação para ampliar o diálogo com a população paraense sobre o projeto de universalização do saneamento básico do Pará foram pautas da conversa entre o diretor-presidente da Águas do Pará, André Facó, e o diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM, Ney Messias, nesta terça-feira (16), na sede do Grupo Liberal.

Durante a conversa, André Facó ressaltou que o objetivo não é apenas estreitar a parceria com o Grupo Liberal, mas também pensar em estratégias de comunicação capazes de explicar, de forma clara e acessível, o impacto do saneamento básico no cotidiano da população. Segundo ele, o desafio está em tornar visível um serviço que, apesar de essencial, ainda é pouco percebido pela sociedade. “O nosso grande desafio é como usar a comunicação para tornar visível o que é invisível, já que o saneamento transforma de maneira substancial a vida das pessoas”, afirmou o presidente da concessionária.

Ele explicou que ainda não há um formato fechado para a parceria, mas que estão sendo estudadas propostas inovadoras que promovam diálogo, conscientização e um novo olhar da população para o tema. Ao falar sobre as ações da Águas do Pará no estado, Facó destacou a expansão significativa das operações da empresa. Desde o dia 1º de setembro, a concessionária passou a operar em Belém, Ananindeua e Marituba. Já no dia 8 de dezembro, a atuação foi ampliada para mais 34 municípios, totalizando atualmente 37 cidades atendidas. A meta do projeto de concessão é chegar a 126 municípios, que é o que foi proposto no projeto. Entre as iniciativas já realizadas, o presidente citou a remodelação de Estações de Tratamento de Água (ETAs), como a ETA do 5º Setor, a ETA São Brás e a ETA Bolonha, além da instalação de novos filtros, implantação e recuperação de poços e melhorias em equipamentos existentes.

VEJA MAIS:

image Governo antecipa operação de nova empresa no saneamento em Belém, Ananindeua e Marituba
Águas do Pará inicia atuação em parceria com a Cosanpa para ampliar cobertura e acelerar obras de abastecimento e esgoto

image Obras para o abastecimento de água já estão 60% concluídas na Vila da Barca, em Belém
Governador Helder visitou as obras; investimento vai beneficiar mais de 5 mil moradores das palafitas e residenciais

Vila da Barca

Um dos principais destaques apontados por Facó é a Vila da Barca, considerada por ele uma das maiores entregas da concessionária até o momento. A comunidade centenária teve o abastecimento de água universalizado, beneficiando mais de 1.509 famílias, que agora contam com água potável disponível 24 horas por dia.

O projeto de esgotamento sanitário também já foi iniciado no local, com previsão de universalização até abril de 2026. Ao todo, mais de 5 mil paraenses passarão a ter acesso contínuo a água e esgoto tratados. O diretor-presidente também adiantou que, a partir de janeiro, novos investimentos serão implementados nos 34 municípios recentemente incorporados. Os aportes iniciais somam cerca de R$ 260 milhões, destinados à construção de novos poços, reforma de poços já existentes, troca de equipamentos e melhorias em estações de tratamento.

Segundo André Facó, essas ações têm como objetivo garantir que a água chegue às casas da população com qualidade adequada para consumo, gerando impactos positivos na saúde, na educação e no bem-estar da população. Ao longo da jornada de universalização, cerca de 5,5 milhões de paraenses deverão ser beneficiados com sistemas de água e esgoto devidamente tratados, e trazendo todos os benefícios que o saneamento traz. Também participaram da visita a jornalista Elen Neris, gerente de comunicação da Águas do Pará, Anne Pereira, gerente comercial da Rádio Liberal FM, e Fábio Braz, executivo de negócios do jornal O Liberal.

