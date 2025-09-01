Governo antecipa operação de nova empresa no saneamento em Belém, Ananindeua e Marituba

O Governo do Pará antecipou para esta segunda-feira (1º) o início da nova gestão do saneamento em Belém, Ananindeua e Marituba. A mudança é estratégica e possibilitará que a concessionária Águas do Pará, do Grupo Aegea, desenvolva o plano de obras e melhorias nas três cidades, que já recebem investimentos em infraestrutura visando à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro.

O anúncio foi oficializado na sede da Águas do Pará, com a participação de representantes da empresa, da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Com o início da operação definitiva, a concessionária assume a responsabilidade pela distribuição de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, além do atendimento aos clientes dessas cidades. Nos três municípios, a Cosanpa continuará responsável pela captação e tratamento da água.

Ações prioritárias

Durante o evento, foram apresentadas as ações prioritárias da Águas do Pará, que englobam a instalação de sistemas de monitoramento em tempo real da rede de distribuição, reservatórios, bombas, poços e estações de tratamento. Também estão previstas a regularização do fornecimento de água potável e a implantação de redes de esgoto na Vila da Barca, em Belém.

A Cosanpa segue atuando nesta etapa, com investimentos de R$ 220 milhões para obras, incluindo reforma e fabricação de novos filtros para Estações de Tratamento de Água (ETAs), modernização de sopradores e implantação de sistemas de tratamento e desinfecção em 32 poços de Belém, Ananindeua e Marituba.

O diretor-presidente da Águas do Pará, André Facó, reforçou a importância da parceria para a implantação das melhorias. “A Cosanpa permanece responsável pela captação e tratamento da água e nós ficamos responsáveis pela distribuição. Os desafios são grandes e, por isso, estamos de mãos dadas para acelerar a velocidade das melhorias, garantindo avanços em quantidade e qualidade”, destacou.

Além dos valores iniciais, mais de R$ 18 bilhões deverão ser destinados aos 126 municípios paraenses incluídos no processo de concessão. “Nós temos aqui um passo importantíssimo dado pelo estado, que, por meio da Cosanpa e a Águas do Pará, vai conseguir levar saneamento básico para a população, o que significa saúde e dignidade para todos”, afirmou o diretor administrativo da Cosanpa, Vitor Borges.

Universalização do saneamento

A concessão dos serviços foi uma das principais estratégias para que o Estado alcance a meta de garantir, até 2033, água tratada para 99% da população e, até 2029, a coleta e o tratamento de esgoto para 90% dos paraenses. Segundo o procurador do Estado Gustavo Monteiro, o Pará segue como protagonista nesse processo. “O Estado lidera essa concessão desde os estudos de modelagem para os 126 municípios. Foram três anos de estudos em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e duas licitações realizadas. Essa etapa representa um avanço e o estado seguirá como protagonista na atuação junto à Cosanpa, na transição e na fiscalização dos serviços, por meio da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos (Arcon)”, explicou.

A Águas do Pará será responsável pelos serviços de água e esgoto em 126 municípios, incluindo Belém e Região Metropolitana, Marajó, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas. Em julho, a concessionária assinou contrato com o Governo do Estado e iniciou a fase de operação assistida dos serviços nas cidades da Região Metropolitana de Belém, Marajó, Nordeste e Sudeste, sendo que em Belém, Ananindeua e Marituba essa fase terminou nesta segunda-feira, com o começo da gestão plena da concessionária.

Atendimento ao consumidor

Com o início da operação da Águas do Pará em Belém, Ananindeua e Marituba, a Cosanpa manterá o atendimento aos clientes nessas três cidades para negociações de débitos. Nos demais 49 municípios ainda sob sua responsabilidade, o atendimento administrativo e operacional permanecerá até o início de 2026, quando encerra o prazo de transição para a concessionária.

A Cosanpa também seguirá investindo na continuidade de projetos para ampliar a qualidade dos serviços, como a conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto do Una, em Belém, a expansão do Sistema de Abastecimento de Água de Breves, na Ilha de Marajó, e as diversas obras previstas no Projeto de Desenvolvimento do Saneamento – Prodesan Pará.

Para informações sobre os serviços da Águas do Pará, os usuários podem entrar em contato com a empresa pelo WhatsApp/chamada 0800 091 0091, pelo site aguasdopara.com.br ou pelo aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. O atendimento à imprensa será feito pelo e-mail imprensa@aguasdopara.com.br.