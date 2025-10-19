Capa Jornal Amazônia
Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de kitnet em Xinguara

O crime ocorreu por volta das 18h45, em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista

Da Redação
Imagem meramente ilustrativa

Uma jovem de 22 anos, identificada como Maria Alice de Souza Feitosa, foi assassinada a facadas na noite deste domingo (19/10), em Xinguara, no sul do Pará. O crime ocorreu por volta das 18h45, em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista. Com informações da página Arauto de Sapucaia.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada pela central para atender a uma ocorrência de possível homicídio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo da vítima caído no chão, já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas apenas constatou o óbito.

Testemunhas informaram aos policiais que o autor do crime estaria escondido em um dos quartos da vila. Com o apoio de outras equipes, a PM fez o cerco no local e localizou o suspeito, identificado como Cosmo Bezerra de Andrade, de 25 anos. Ele se rendeu sem resistência e confessou ter matado a companheira.

Durante a abordagem, Cosmo afirmou ter jogado a faca usada no crime sobre o telhado do imóvel. O objeto, uma faca de cabo preto, foi localizado e apreendido pela guarnição. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foi autuado por feminicídio.

O caso causou comoção entre os moradores da cidade e reacendeu o alerta sobre a violência contra mulheres na região. Segundo as autoridades locais, este é o segundo feminicídio com características semelhantes registrado em menos de 24 horas em Xinguara.

A Polícia Civil segue investigando o crime para esclarecer as circunstâncias e a motivação do assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à assessoria de comunicação da Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

feminicidio

mulher morta pelo companheiro

polícia

xinguara

pará
Polícia
