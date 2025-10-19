Em Marabá, fiéis saem às ruas no 45º Círio de Nossa Senhora de Nazaré
Imagem peregrina percorre mais de sete quilômetros pelas ruas do município
Na manhã deste domingo (19), fiéis foram às ruas em Marabá, no sudeste do Estado, para a principal romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré do município, que chega à 45ª edição em 2025 com o tema "Maria, sinal de esperança".
Veja mais
A berlinda que conduz a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passou pela Rodovia BR-230, a Transamazônica, acompanhada por milhares de fiéis. Ao todo, a principal romaria do Círio de Marabá percorre mais de sete quilômetros.
Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA