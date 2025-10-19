Em Marabá, fiéis saem às ruas no 45º Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Na manhã deste domingo (19), fiéis foram às ruas em Marabá, no sudeste do Estado, para a principal romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré do município, que chega à 45ª edição em 2025 com o tema "Maria, sinal de esperança".

Veja mais

A berlinda que conduz a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passou pela Rodovia BR-230, a Transamazônica, acompanhada por milhares de fiéis. Ao todo, a principal romaria do Círio de Marabá percorre mais de sete quilômetros.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações