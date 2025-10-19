Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Em Marabá, fiéis saem às ruas no 45º Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Imagem peregrina percorre mais de sete quilômetros pelas ruas do município

Tay Marquioro
fonte

Círio de Nazaré deste ano de Marabá tem como tema "Maria, sinal de esperança" (Tay Marquioro)

Na manhã deste domingo (19), fiéis foram às ruas em Marabá, no sudeste do Estado, para a principal romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré do município, que chega à 45ª edição em 2025 com o tema "Maria, sinal de esperança".

A berlinda que conduz a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passou pela Rodovia BR-230, a Transamazônica, acompanhada por milhares de fiéis. Ao todo, a principal romaria do Círio de Marabá percorre mais de sete quilômetros.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações

.
